Matka strelca z El Paso volala na políciu, znepokojila ju synova zbraň

El Paso 9. augusta (TASR) - Matka podozrivého strelca z texaského mesta El Paso Patricka Crusiusa zatelefonovala niekoľko týždňov pred jeho vražedným vyčíňaním na políciu v texaskom meste Allen - mala obavy z toho, že jej syn vlastní strelnú zbraň typu útočnej pušky AK. Právnici rodiny to vo štvrtok potvrdili americkej spravodajskej televízii CNN.Matka sa skontaktovala s políciou, lebo mala obavy vzhľadom na synov vek, úroveň jeho vyzretosti a nedostatok skúseností so zaobchádzaním s takouto strelnou zbraňou.Počas telefonátu matku presmerovali na príslušníka pre verejnú bezpečnosť, ktorý jej povedal - na základe jej opisu situácie -, že jej 21-ročný syn má kúpu takejto zbrane zákonom povolenú. Uviedli to právnici rodiny Chris Ayres a R. Jack Ayres.Matka polícii neuviedla svoje ani synovo meno a polícia od nej do konca telefonátu nežiadala žiadne ďalšie informácie.Nie je známe, či zbraň, o ktorej sa matka polícii zmienila, bola použitá pri útoku v sobotu dopoludnia 3. augusta.Podľa polície Crusius spustil v sobotu paľbu v nákupnom centre Walmart v meste El Paso pri mexickej hranici, zabil 22 ľudí a zranil ďalších vyše 20 osôb. Je obvinený z vrážd s priťažujúcimi okolnosťami a nachádza sa vo väzbe v zadržiavacom zariadení okresu El Paso, bez možnosti prepustenia na kauciu.Okresný prokurátor Jaime Esparza oznámil, že jeho úrad bude žiadať pre obvineného trest smrti, dodala televízia CNN.Do úvahy prichádza aj obžaloba zo zločinu z nenávisti. Na online adrese 8chan bol totiž 20 minút pred prvým sobotňajším telefonátom na tiesňovú linku 911 zverejnený manifest hlásajúci názory o nadradenosti belošskej rasy, ktorý údajne napísal Crusius.V tomto štvorstranovom dokumente sú ostro kritizovaní Hispánci a prisťahovalci, ktorých autor obviňuje z obsadzovania pracovných miest a miešania kultúr v USA.