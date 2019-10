Johnson potvrdil správy o novom návrhu dohody o brexite

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Manchester 1. októbra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v utorok povedal, že Británia čoskoro predloží nový návrh dohody o brexite, informovala agentúra AFP.Správy o dlho očakávanom návrhu v britských a írskych médiách naznačujú, že Johnson chce zriadiť strediská colnej kontroly umiestnených v istej vzdialenosti od hraníc medzi Írskou republikou a Severným Írskom. Cieľom má byť zabezpečiť po brexite plynulý prechod tovaru cez hranice medzi týmito krajinami. Odchod Británie z EÚ je naplánovaný na 31. októbra.Írsky vicepremiér Simon Coveney údajný plán označil zaJohnson v utorok pre BBC povedal, že správy o jeho návrhoch uverejnené v médiáchStrediská colnej kontroly podľa jeho slov nie sú súčasťou navrhovaného riešenia. Potvrdil však, že Británia navrhla spôsob, ktorým možno zrušiť hraničné kontroly dobytka a niektorých potravín. Na niektoré druhy tovaru by sa stále vzťahovali pravidlá EÚ. Johnson takisto potvrdil, že je odhodlaný uskutočniť brexit bez ďalšieho posunutia termínu.Británia má návrh nových pravidiel poslať Bruselu v priebehu niekoľkých dní po skončení zjazdu Konzervatívnej strany v Manchestri, ktorý sa začal 29. septembra a potrvá do stredy 2. októbra.Johnson v utorok takisto povedal, že má stále v úmysle prerušiť činnosť parlamentu, napísala agentúra Reuters. Premiér však dodal, že sa v takom prípade uistí, že je to v súlade s nedávnym rozhodnutím britského Najvyššieho súdu.Johnson požiadal ešte v auguste kráľovnú Alžbetu II. o prerušenie zasadania parlamentu pred novou schôdzou až do 14. októbra, keď budú zostávať do plánovaného odchodu Británie z EÚ len dva týždne. Tento postup vyvolal odsúdenie zo strany opozície i časti konzervatívnych zákonodarcov, protesty v uliciach, žaloby i petíciu. Podľa kritikov si Johnson parlamentnú prestávku vynútil preto, aby mu poslanci nebránili uskutočniť brexit bez dohody. Najvyšší súd minulý utorok rozhodol, že prerušenie činnosti parlamentu iniciované premiérom Johnsonom bolo nezákonné.Britský premiér trvá na tom, že Británia musí opustiť EÚ 31. októbra, či už s dohodou, alebo bez nej.