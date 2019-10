O internetové štúdium sa zaujímajú viac chlapci

Foto: DATALAN Foto: DATALAN

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. októbra (OTS) - Vek jedenásť rokov, chlapec, Bratislava a okolie a štúdium v nedeľu medzi pol druhou a štvrtou popoludní. To sú znaky najtypickejšieho tohtoročného študenta DUK Online. Tento rok sa do DUK Online, ktorú v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave a Divadlom Aréna zorganizovala už po 9. raz IT spoločnosť DATALAN cez platformu www.dukonline.sk , zapojilo 273 študentov.. Online testy zvládlo a tento rok DUK Online úspešne absolvovalo 128 študentov, dokonca 8 s červeným diplomom.Zaujímavé pritom je, že do online štúdia sa zapájajú už pravidelne viac chlapci. Ako vyplýva z aktuálnych údajov, pre tohtoročný 9. ročník bol pomer 53,85 % chlapcov ku 46,15 % dievčat. Najčastejšími menami detí boli Adam a Lucia.Do Detskej Univerzity Komenského, na klasické aj online štúdium, sa môžu každoročne zapojiť deti vo veku 9 až 14 rokov. Najzvedavejšie po nových poznatkoch boli tento rok jedenásťročné deti, ktoré spomedzi online študentov tvorili najpočetnejšiu skupinu. A hoci najpočetnejšími online študentami boli deti z Bratislavy, skoro tretina študentov, každý rok sa do štúdia zapája doslovne celé Slovensko. Nielen veľké mestá ako Košice, či Trenčín, ale aj malé obce. „Najvzdialenejší“ slovenský študent zo severu sa prihlásil z Oravy, z juhu z Komárna, zo západu z Reusu v Španielsku a z východu z Puškina v Rusku. Samozrejme, keďže možnosťou je prihlásiť sa odkiaľkoľvek, „horúce“ študentské linky boli v rámci DUK Online okrem týchto destinácií aj z krajín ako Poľsko, či Švajčiarsko. Spoločnosť DATALAN tak vychádza v ústrety tým, ktorí sa či už z geografických, kapacitných, finančných, alebo časových dôvodov nemôžu osobne zúčastniť Detskej univerzity Komenského, prebiehajúcej počas leta v Bratislave.Diplom absolventa DUK Online získali tí študenti, ktorí úspešne absolvovali aspoň 6 z 9 testov. „DUK Online ma motivovala k tomu, že sa budem učiť, aby som sa stal výborným IT programátorom,“ prezradil jeden z online študentov, 11-ročný Timotej z Novoti. Ako sa pridala 10-ročná Karin z Pružinej, prednášky z DUK Online boli zaujímavé a ju osobne inšpirovali k študovaniu medicíny.Ako ukázali údaje získané z platformy dukonline.sk, najviac detí vyplnilo testy k prvej prednáške: Prečo si nemôžeme kúpiť mobil. Testami s najvyššou úspešnosťou boli otázky k prednáškam Prečo chceme rozumieť Číňanom?, Prečo je stres zlý aj pre baktérie? a Prečo sú otázky začínajúce slovom „prečo“ tie najťažšie. Pri nich bola úspešnosť testov až 98 %! Ako podotkol Marek Paščák, DUK Online tak ukazuje, ako môže moderný prístup vyvolať v deťoch záujem o poznávanie nových vecí a ako s nimi školy môžu zlepšiť komunikáciu.Okrem realizácie online štúdia DATALAN aj tento rok podporil DUK zorganizovaním špeciálneho IT workshopu, na ktorom sa desiatky detí osobne zoznámili s technológiami budúcnosti. Workshop organizoval DATALAN v spolupráci s IBM Slovensko a spoločnosťou DORPS a hlavnou témou boli nástroje budúcnosti z ktorých mnohé sú dostupné už dnes: umelá inteligencia, rozšírená realita, virtuálny svet, chatboti, machine learning, bod singularity. Práve deti nám zodpovedali pálčivú otázku, či sa aj z nás stanú cyborgovia a budeme si meniť časti tela ako transformeri, alebo pre budúce generácie nebude digitálny svet strašiakom a nájdu si spôsob, ako využívať jeho výhody a nepodľahnúť jeho nielen bezpečnostným nástrahám.Fotografie z IT workshopu nájdete v online galérii Pre viac informácií k DUK Online - videoprednášky, infografiku s výsledkami DUKO 2019 a ďalšie zaujímavosti kliknite na www.dukonline.sk