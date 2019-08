Johnson: Pri tvrdom brexite Británia nemusí platiť 39 mld. libier

Na snímke britský premiér Boris Johnson prichádza na ďalšie rokovania na summite lídrov krajín skupiny G7 v juhofrancúzskom Biarritzi 25. augusta 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Biarritz 25. augusta (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v nedeľu uviedol, že ak Británia opustí Európsku úniu (EÚ) bez dohody, už nebude povinná zaplatiť EÚ 39 miliárd libier (43,12 miliardy eur), na ktorých sa dohodla jeho predchodkyňa Theresa Mayová.Britské médiá už skôr informovali, že Johnson plánuje využiť stretnutie s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom na okraj samitu G7 vo francúzskom letovisku v Biarritzi na to, aby informoval, že Británia v prípade tvrdého brexitu zaplatí EÚ iba časť z dohodnutej sumy. Podľa médií to má byť iba necelá štvrtina.Spravodajská stanica Sky News uviedla sumu 9 miliárd libier, zatiaľ čo Mail on Sunday uvádzal 9 miliárd, prípadne iba 7 miliárd libier z pôvodne stanovených 39 miliárd libier. Ako Mail on Sunday uviedol, podľa právnikov britskej vlády by totiž v prípade tvrdého brexitu nedošlo k žiadnym nákladom, ktoré by boli spojené s prechodným obdobím. Preto by Británia v rámci takzvanej rozvodovej sumy 39 miliárd libier platiť nemala, ale iba spomínanú časť.Ako Johnson pre Sky News povedal, predpokladá, že celá Európska únia chápe, že v prípade odchodu bez dohody už Británia z právneho hľadiska celú sumu 39 miliárd libier nedlhuje. Ako zároveň dodal, "už veľakrát sme povedali, že od 1. novembra tak budeme mať zo spomínaných 39 miliárd libier k dispozícii veľký objem financií, ktoré bude možné použiť pre britských farmárov či investície v rôznych oblastiach".(1 EUR = 0,90453 GBP)