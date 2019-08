Poslanci Nitrianskeho kraja rozhodli o zrušení Strednej odbornej školy

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Nitra 25. augusta (TASR) – Stredná odborná škola (SOŠ) služieb v Dvoroch nad Žitavou ukončí svoju činnosť do konca roka 2019. Na svojom augustovom rokovaní o tom rozhodli poslanci Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Tí chceli školu zrušiť už v júli, no rozhodnutie odložili.Krajské zastupiteľstvo napokon v auguste schválilo zámer školu zrušiť. Dôvodom bol prudký pokles žiakov. Kým v školskom roku 2013/2014 mala škola otvorených 13 tried, ktoré navštevovalo 250 študentov, v tomto školskom roku tam bolo otvorených päť tried so 79 žiakmi a v auguste 2019 už počet žiakov SOŠ klesol na 34.Dôvodom na zrušenie školy boli aj personálne problémy. Podľa slov šéfa odboru školstva na úrade NSK Vladimíra Gubiša dali viacerí pedagogickí pracovníci výpovede a od 1. júla odišiel zo školy aj jej riaditeľ Peter Patay.pripomenul Gubiš.Ako doplnil, cieľom NSK je, aby zvyšní žiaci SOŠ služieb v Dvoroch nad Žitavou doštudovali svoje zvolené odbory.dodal Gubiš.