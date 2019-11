Johnson privítal rozhodnutie Strany brexitu

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 11. novembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson privítal v pondelok rozhodnutie šéfa Strany brexitu (BP) Nigela Faragea nepostaviť svojich kandidátov do predčasných parlamentných volieb v tých obvodoch, kde v posledných voľbách zvíťazili konzervatívci. Informovala o tom tlačová agentúra AP.Tento Farageov krok podľa očakávania posilní šance Johnsonovej Konzervatívnej strany vo voľbách, ktoré sa budú v Spojenom kráľovstve konať 12. decembra.Johnson počas predvolebného zhromaždenia novinárom povedal, že "", že iba jeho strana dokáže uskutočniť brexit, teda vystúpenie Británie z Európskej únie.Premiér dodal, že s Farageom nerokovali o žiadnej dohode.Líder euroskeptickej Strany brexitu (BP) Farage v pondelok už skôr vyhlásil, že jeho strana nepostaví do predčasných parlamentných volieb 600 kandidátov, ako bolo pôvodne v pláne, ale len menej ako polovicu z nich. Farageova strana tak nebude kandidovať v 317 volebných obvodoch. To má podľa neho zabrániť tomu, aby došlo k deleniu probrexitových hlasov voličov.Farage sa ocitol pod tlakom zo strany podporovateľov brexitu, aby nepostavil kandidátov v tých obvodoch, kde hrozí štiepenie probrexitových voličských hlasov. Viaceré britské pravicové médiá ho cez víkend vyzvali, aby zmenil taktiku. Podľa nich totiž hrozí, že ak sa k moci dostane Labouristická strana, Británia nemusí odísť z Európskej únie. Labouristi sľubujú nové referendum o brexite.