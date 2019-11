Operácie spojené s haváriou lode v Severnom mori sa skončili

Na archívnej snímke ľudia čistia pláž v holandskom Vlielande z poškodených kontajnerov, ktoré spadli do mora z lode MSC Zoe, plávajúcej pod panamskou vlajkou, 4. januára 2019. Z palube lode sa počas nočnej búrky na 2. januára 2019 pri pobreží Nemecka a Holandska uvoľnilo 270 kontajnerov. Vo vode sa ocitol nielen náklad hračiek, elektrických žiaroviek a plochých obrazoviek, ale aj toxický náklad chemikálii a horľavín. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hannover 11. novembra (TASR) - Nemecko po viac ako desiatich mesiacoch ukončilo pozdĺž pobrežia na severe krajiny operácie, ktoré odštartovali po havárií nákladnej lode, pri ktorej spadli počas búrky do vody stovky prepravných kontajnerov. Informovala o tom v pondelok agentúra DPA s odvolaním sa na oznámenie miestnych úradov.MSC Zoe, ktorá prevážala prevažne hračky, nábytok a autosúčiastky, je s dĺžkou 396 metrov a šírkou 59 metrov jednou z najväčších nákladných lodí na svete. Počas plavby v rozbúrenom mori z belgických Antverp do nemeckého Bremerhavenu stratila na Nový rok viac ako 340 kontajnerov. Podľa správ sa v niektorých vypadnutých kontajneroch nachádzal nebezpečný materiál.Hermann Poppen z úradu pre vodné cesty a moreplavbu uviedol, že špecializované spoločnosti odstránili všetky prekážky, ktoré by mohli ovplyvniť plavbu.Vďaka dobrej spolupráci s holandskými úradmi sú podľa jeho slov nemecké pobrežie Severného mora a rieka Ems pre lode opäť bezpečné.V Holandsku operácie s cieľom odstrániť vysypaný obsah naďalej prebiehajú.