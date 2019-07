Johnson sa stretol s lídrami severoírskych strán

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 31. augusta (TASR) - Nový britský premiér Boris Johnson sa v stredu počas svojej prvej návštevy Severného Írska v tejto funkcii stretol so zástupcami piatich severoírskych politických strán, aby s nimi prerokoval možnosti sfunkčnenia tamojšej vlády, ako aj proces odchodu Británie z EÚ. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.Po rozhovoroch s Johnsonom líderka severoírskej republikánskej strany Sinn Féin Mary Lou McDonaldová uviedla, že vzniesla "" voči premiérovmu sľubu dostať Britániu z EÚ 31. októbra či už s dohodou, alebo bez nej.povedala McDonaldová, pričom dodala, že prípadný brexit bez dohody musí obsahovať aj otázku referenda o hraniciach medzi Írskou republikou a Severným Írskom, ktoré je súčasťou Británie." povedala McDonaldová. Vyjadrila tiež nádej, že Johnson dodrží sľub a s EÚ uzavrie len takú dohodu o brexite, ktorá nebude obsahovať tzv. írsku poistku.Na základe írskej poistky, ktorá je súčasťou dohody o brexite uzavretej medzi EÚ a vládou Johnsonovej predchodkyne Theresy Mayovej, by pre Severné Írsko dočasne platili odlišné podmienky obchodovania s EÚ, aké by sa týkali zvyšku Spojeného kráľovstva.Politická kríza vládne v Írsku od januára 2017, keď sa Sinn Féin stiahla z vlády, ktorú tvorila s probritskou Demokratickou unionistickou stranou (DUP) na základe podmienok stanovených v tzv. Veľkopiatkovej dohode z roku 1998.Pokusy o vyriešenie politického patu komplikujú zlé vzťahy Sinn Féin a DUP, ďalej skutočnosť, že poslanci, ktorých má DUP v britskom parlamente, podporujú menšinovú vládu konzervatívcov, ako aj samotné dôsledky, ktoré bude mať pre Severné Írsko odchod Británie z Európskej únie.Posledné rozhovory so zámerom obnoviť fungovanie severoírskej vlády zlyhali vo februári 2018.