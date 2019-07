SNS: Minimálna mzda by nemala byť nižšia ako 60 % priemernej mzdy

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 31. júla (TASR) – Koaličná SNS súhlasí s návrhom Smeru-SD stanoviť výšku minimálnej mzdy tak, aby predstavovala najmenej 60 % z priemerného zárobku v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok. Národniari návrh podporia, ak Smer-SD podporí ich návrh o novom nastavení výpočtu minimálneho dôchodku. Informovala o tom riaditeľka kancelárie predsedu SNS Andreja Danka Zuzana Škopcová.priblížili národniari v stanovisku. SNS tvrdí, že je dôležité nastaviť nový systém minimálneho dôchodku. Detaily predstavia na Koaličnej rade partnerom aj s prepočtami.uvádza sa v stanovisku. SNS konštatuje, že ľudia nemôžu dostávať pri odpracovaných 30 rokoch dôchodok približne 270 eur.Podľa SNS sa to musí principiálne zmeniť.tvrdia národniari.Predseda strany Smer-SD Robert Fico chce rokovať s koaličnými partnermi o zavedení automatického mechanizmu zvyšovania minimálnej mzdy na Slovensku. Tá by nemala byť nižšia ako 60 % priemernej mzdy. Uviedol to v stredu na tlačovej konferencii. Smer-SD pripravuje v tomto smere novelu zákona. Do legislatívy by sa malo ukotviť, že minimálna mzda nesmie byť nižšia ako 60 % z priemerného zárobku, ale zároveň by mal byť ponechaný aj priestor na sociálny dialóg medzi zástupcami zamestnávateľov a zamestnancov.