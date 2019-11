Johnson spustil predvolebnú kampaň, opozíciu viní z blokovania brexitu

Britský minister zahraničných vecí Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Londýn 6. novembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson v stredu oficiálne odštartoval predvolebnú kampaň svojej Konzervatívnej strany pred nadchádzajúcimi predčasnými parlamentnými voľbami, ktoré sa uskutočnia 12. decembra. Politickú opozíciu pritom obvinil z blokovania brexitu, informovali agentúry AP a DPA.povedal Johnson pred svojou rezidenciou na Downing Street 10. Poslanci v parlamente podľa jeho slov odmietajú uskutočniť brexit a nechcú uznať výsledky referenda z roku 2016, keď 52 percent Britov hlasovalo za odchod z EÚ.vyhlásil.Johnson vyzval voličov, aby podporili úsilie Konzervatívnej strany, ktorá chce, aby Británia opustila EÚ v priebehu niekoľkých týždňov na základe dohody vyrokovanej s Bruselom.Podľa prieskumov verejnej mienky by konzervatívci mohli vo voľbách získať 35 až 40 percent hlasov, čo by stačilo na to, aby mali v parlamente väčšinu.V stredu sa Johnson stretol aj s kráľovnou Alžbetou II., keďže v noci na stredu došlo k oficiálnemu rozpusteniu parlamentu.Britský parlament minulý týždeň schválil Johnsonov návrh, na základe ktorého sa 12. decembra v Británii uskutočnia predčasné voľby. Rozhodnutie bolo prijaté po tom, ako došlo k opätovnému odkladu brexitu z 31. októbra 2019 na 31. januára 2020.