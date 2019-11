Prezidentka ocenila prvé kroky v súvislosti so sebaočistením súdnictva

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová počas tlačovej konferencie v Bratislave 6. novembra 2019. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. novembra (TASR) - Prezidentka SR Zuzana Čaputová ocenila, že sa začali disciplinárne konania v súvislosti s niektorými sudcami. Rovnako víta aj to, že sa viacerí dištancovali od medializovaných informácií o niektorých sudcoch. Považuje to za dobrý prvý krok.zdôraznila. Poukázala pri tom aj na stanoviská samotných sudcov, rady prokurátorov, etickej komisie či súdnej rady.Ako prvý hodnotný pozitívny krok označila začatie disciplinárnych konaní. Zdôraznila, že to umožnilo pozastavenie výkonu funkcie niektorých sudcov.Koncom augusta polícia zaistila mobilné telefóny viacerým sudcom. Súviselo to s podozreniami zo spáchania trestných činov zneužitia právomoci verejného činiteľa, korupcie a podplácania.