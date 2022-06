Johnson varoval pred rizikom „ukrajinskej únavy“, podľa premiéra im treba ukazovať podporu aj naďalej

18.6.2022 (Webnoviny.sk) - Britský premiér Boris Johnson varuje pred rizikom „ukrajinskej únavy“, ktorá v priebehu vojny nastáva po celom svete. Ako referuje spravodajský web BBC, podľa Johnsona musí Británia naďalej ukazovať, že podporuje Ukrajinu.„Rusi sa posúvajú vpred palec po palci a je pre nás životne dôležité, aby sme ukázali, že Ukrajina môže vyhrať a vyhrá,“ povedal Johnson. Tvrdí, že v „behu na dlhú trať“ treba ukázať, že Ukrajine „dávame strategickú odolnosť“, ktorú potrebuje.Johnson vraví, že by to bola „katastrofa“, ak by ruský prezident Vladimir Putin dokázal získať Donbas a mestá na juhu Ukrajiny. Dodal, že Londýn podporuje Ukrajincov v ich ambícii vyhnať Rusov zo všetkých oblastí, ktoré od 24. februára získali pod svoju kontrolu.