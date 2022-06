Deväť z 10 Európanov schvaľuje humanitárnu pomoc Ukrajine, vysoká podpora je aj u Slovákov

Podporu Ukrajine schvaľujú

Slovákom sa sankcie až tak nepozdávajú





Prieskum Eurobarometer sa uskutočnil od 13. do 20. apríla 2022 vo všetkých 27 členských štátoch. Prostredníctvom internetu bolo oslovených dovedna 26 066 občanov EÚ.





19.6.2022 (Webnoviny.sk) - Občania Európskej únie výrazne podporujú spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku a očakávajú, že EÚ postupne ukončí svoju závislosť od ruských zdrojov energie. Výrazne tiež podporujú reakciu EÚ na ruskú agresiu voči Ukrajine.Vyplýva to z výsledkov prieskumu Eurobarometer, ktorý v stredu zverejnila Európska komisia Až 78 % občanov EÚ, a rovnaké percento ľudí aj na Slovensku, si myslí, že Únia od začiatku vojny prejavila solidaritu s Ukrajinou. Respondenti vo veľkej miere schvaľujú podporu Ukrajine a jej obyvateľom.Viac ako deväť z desiatich súhlasí s poskytovaním humanitárnej pomoci ľuďom zasiahnutým vojnou, 93 % v rámci EÚ a 91 % na Slovensku.Finančnú podporu poskytovanú Ukrajine schvaľuje 80 % občanov v rámci celej EÚ a 64 % respondentov zo Slovenska.Celkovo 66 % v EÚ a 54 % na Slovensku súhlasí s tým, že „Ukrajina by mala vstúpiť do EÚ, keď bude pripravená“. Až 80 % Európanov schvaľuje hospodárske sankcie voči Rusku, na Slovensku sa však s nimi stotožňuje iba 56 % respondentov.Podľa 75 % respondentov vojna na Ukrajine ukazuje, že „potrebujeme väčšiu vojenskú spoluprácu v rámci EÚ“. Z prieskumu vyplýva aj široká podpora opatrení EÚ v oblasti energetiky zameraných na odstránenie závislosti od ruských fosílnych palív.