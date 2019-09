Johnson vyzval USA, aby uzavreli novú dohodu s Iránom

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 23. septembra (TASR) - Britský premiér Boris Johnson vyzval v pondelok Spojené štáty, aby uzavreli novú jadrovú dohodu s Iránom, ak majú výhrady voči tej súčasnej. Informovala o tom informovala agentúra AP." povedal Johnson na pôde OSN v New Yorku.Kancelária britského premiéra neskôr spresnila, že Británia stále podporuje existujúcu jadrovú dohodu a chce, aby sa Irán vrátil k plneniu jej záväzkov.Johnson sa má na Valnom zhromaždení OSN stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom a iránskym prezidentom Hasanom Rúháním.Trump v reakcii na Johnsonovu výzvu vyhlásil len to, že "".Spojené štáty minulý rok odstúpili od dohody, ktorú s Iránom spolu s ďalšími piatimi krajinami uzavreli v roku 2015. Trump následne zaviedol voči Iránu sankcie, ktoré uškodili iránskemu hospodárstvu. Teherán v júli 2019 oznámil, že začal s obohacovaním uránu nad limit, ktorý mu dohoda povoľuje.