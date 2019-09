Labouristi podporili Corbynov neutrálny postoj k brexitu

Jeremy Corbyn, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 23. septembra (TASR) - Britská opozičná Labouristická strana v pondelok podporila svojho lídra Jeremyho Corbyna v jeho neutrálnom prístupe k otázke brexitu. Informovala o tom agentúra AP.Členovia strany na zjazde v Brightone zamietli návrh, aby labouristi "" za druhé referendum o brexite a podporili v ňom zotrvanie Británie v EÚ.Corbyn naopak presadzuje, aby sa strana v tejto otázke zatiaľ jednoznačne nevymedzila a ponechala si otvorené dvere k stúpencom i odporcom odchodu Británie z EÚ. Očakáva pritom, že to pomôže labouristom vyhrať parlamentné voľby, ktoré sa očakávajú v priebehu niekoľkých mesiacov.Účastníci zjazdu v Brightone dali v tomto smere za pravdu Corbynovi a návrh na jasné vymedzenie postoja strany k brexitu v sérii hlasovaní zamietli.Labouristi sa chcú najskôr sústrediť na víťazstvo vo voľbách a prevzatie moci, potom na vyrokovanie novej dohody s EÚ, o ktorej by bolo následne vypísané referendum. Až potom by mal byť zvolaný mimoriadny zjazd strany, na ktorom by sa vymedzil jasný postoj labouristov k brexitu.