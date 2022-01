Johnsonov úrad sa ospravedlnil kráľovnej Alžbete II., zamestnanci organizovali párty pred pohrebom princa Filipa

Johnson čelí porušovaniu opatrení

Kritika od opozičných strán

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

14.1.2022 - Úrad britského premiéra sa ospravedlnil Buckinghamskému palácu za dve párty jeho zamestnancov pred pohrebom manžela kráľovnej Alžbety II. princa Filipa. Večierky, o ktorých ako prvý informoval denník The Telegraph, sa uskutočnili 16. apríla 2021 a trvali do skorých ranných hodín.Hovorca Downing Street 10 sa v tejto súvislosti vyjadril, že „je hlboko poľutovaniahodné, že sa tak stalo v čase národného smútku“, uvádza spravodajský portál BBC.Premiér Boris Johnson sa nezúčastnil na ani jednom z večierkov, ktoré sa konali v čase, keď v krajine platili protipandemické opatrenia zakazujúce miešanie ľudí vo vnútorných priestoroch.Sám však čelí otázkam pre ďalšie porušovanie protipandemických opatrení zo strany Downing Street, pričom sa tento týždeň už ospravedlnil, že sa počas prvého lockdownu v máji 2020 zúčastnil na párty v záhrade premiérskeho sídla. Tajomníčka úradu vlády Sue Grayová vedie vyšetrovanie týchto porušení.Najnovšie odhalenia viedli k okamžitej kritike od opozičných strán. Tie okrem iného porovnali správanie sa zamestnancov úradu premiéra s fotografiami kráľovnej z pohrebu vojvodu z Edinburghu, na ktorom pre protipandemické reštrikcie sedela sama v lavici.Líder opozičných labouristov Keir Starmer sa po ospravedlnení vyjadril, že ukazuje, ako „vážne Boris Johnson zdegradoval úrad premiéra“. „Konzervatívci sklamali Britániu. Ospravedlnenie nie je jedinou vecou, ktorú by mal premiér dnes (14. januára pozn. redakcie) ponúknuť palácu. Boris Johnson by mal urobiť jedinú slušnú vec a odstúpiť,“ povedal.