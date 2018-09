Jordánsko odmietlo myšlienku konfederácie s Palestínčanmi

Jordánsky kráľ Abdalláh II. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ammán 6. septembra (TASR) - Jordánsky kráľ Abdalláh II. rázne odmietol myšlienku konfederácie svojej krajiny s Palestínčanmi ako náhradu za dvojštátne riešenie izraelsko-palestínskeho konfliktu. Oznámil to v stredu jordánsky kráľovský dvor, z vyhlásenia ktorého citovala spravodajská stanica France 24.Palestínsky prezident Mahmúd Abbás v nedeľu vyhlásil, že ideu konfederácie Palestínčanov s Jordánskom navrhli poradcovia Bieleho domu Jared Kushner a Jason Greenblatt. Jordánsko spolu s väčšinou medzinárodného spoločenstva dlhodobo podporuje riešenie izraelsko-palestínskeho sporu na princípe dvoch štátov.uviedol panovník.Palestínčania vnímajú myšlienku konfederácie ako zničenie svojho dlhoročného sna o vlastnom štáte. Niektorí Izraelčania vidia vznik palestínsko-jordánskej konfederácie ako spôsob, ako predísť vzniku nezávislého palestínskeho štátu. Tvrdia, že by sa tak zbavili zodpovednosti za 3,5 milióna Palestínčanov v Predjordánsku, ktoré je pod vojenskou okupáciou Izraela.Palestínska samospráva prerušila styky s Washingtonom po tom, ako americký prezident Donald Trump vlani v decembri uznal Jeruzalem za hlavné mesto židovského štátu. Biely dom začiatkom roka oznámil, že zastaví pomoc pre Palestínčanov so zámerom prinútiť ich sadnúť si znova za rokovací stôl.Spojené štáty minulý piatok vyhlásili, že zastavia všetky dotácie pre Úrad OSN pre palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA), ktorý uľahčuje život zhruba trom miliónom núdznych utečencov na Blízkom východe.