V Japonsku zverejnili dosiaľ neznámy videozáznam skupiny The Beatles

Fanúšikovia skupiny The Beatles privítali zverejnenie doteraz neznámych filmových záberov z jej turné po Japonsku. Stalo sa tak po tvrdom súdnom spore o toto 35-minútové video, informovala v pondelok tlačová agentúra AFP.





Predmetný čiernobiely materiál bez zvuku zachytáva britské rockandrollové kvarteto počas návštevy Japonska v roku 1966. Záznam zhotovila tamojšia polícia ako bezpečnostné opatrenie.Na filme je vidno členov skupiny, ako vychádzajú z lietadla v tradičných japonských kimonách a následne koncertujú pred nadšeným publikom v tokijskej aréne Nippon Budókan. Záznam obsahuje aj zákulisné scény policajných operácií.Video však má jednu nápadnú zvláštnosť: tváre všetkých okrem členov The Beatles – od plačúcich obdivovateľov až po policajtov, ktorí čelia pravicovým demonštrantom protestujúcim proti turné – boli z dôvodu ochrany súkromia pixelizované.To predstavovalo hlavný sporný bod pre fanúšikov a zástancov slobody informácií, ktorí proti úradom viedli dlhý a kľukatý boj o to, aby tieto vzácne archívne zábery zostali bez cenzúry.So svojím prípadom sa dostali až na japonský najvyšší súd, kde argumentovali, že video je "historickým dokumentom", a žiadali, aby ho úrady jednoducho nechali bez zásahov.Najvyšší súd však v roku 2018 túto žalobu zamietol a záznam bol zverejnený až koncom septembra – po štyroch rokoch náročnej pixelizácie.The Beatles sú v Japonsku stále veľmi populárni, ale v krajine vychádzajúceho slnka mali turné iba jediný raz – v roku 1966, pričom odohrali päť koncertov.Na stredu 5. októbra pripadne 60. výročie vydania ich debutového singla Love Me Do. The Beatles pochádzali z anglického mesta Liverpool a hudobne boli aktívni v rokoch 1960–70.