Jozef Gabčík sa nechcel nečinne prizerať nacizmu, uviedol Heger počas spomienky

28.5.2022 (Webnoviny.sk) -„Jozef Gabčík bol mladý muž z Poluvsia, ktorý sa nechcel len nečinne prizerať, ako sa jed nacizmu rozlieva po celej Európe. Aktívne sa zapájal do vojenských operácií, proti nacistom bojoval vo Francúzsku a neskôr na území Veľkej Británie prešiel výcvikom na špeciálne operácie. Keď koncom roka 1941 nastúpil do lietadla, ktoré ho malo vysadiť na území Protektorátu Čechy a Morava, vedel, že za návrat do okupovanej vlasti a za splnenie úlohy, na ktorú bol určený, môže zaplatiť životom. A to je skutočné hrdinstvo,“ uviedol premiér na sociálnej sieti.Atentát na Heydricha, šéfa nacistického protektorátu Čechy a Morava sa odohral 27. mája 1942 v Prahe. Šéf protektorátu zraneniam utrpeným pri atentáte podľahol 4. júna 1942.Úspech operácie Anthropoid vyvolal veľký medzinárodný ohlas a exilová československá vláda v Londýne ho využila na presadenie svojich požiadaviek počas rokovaní so spojencami. Aj vďaka tomu neskôr Spojené kráľovstvo a Francúzsko odvolali svoj podpis pod Mníchovskou dohodou.