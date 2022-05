Niektorí sudcovia porušujú ľudské práva a svojimi rozhodnutiami kriminalizujú opozíciu, tvrdí Fico

Zmanipulované prideľovanie spisov

Kriminalizácia opozície

28.5.2022 (Webnoviny.sk) - Niektorí sudcovia Najvyššieho súdu SR (NS SR) sú priamo zapájaní do zneužívania trestného práva na politické perzekúcie.Existuje celý rad rozhodnutí Ústavného súdu SR potvrdzujúcich, že sú to práve konkrétni sudcovia SR, ktorí najčastejšie porušujú ľudské práva osôb obvinených v citlivých politických kauzách.V otvorenom liste predsedovi NS SR Jánovi Šikutovi to tvrdí predseda strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robert Fico . Informoval o tom hovorca Smeru-SD Ján Mažgút Fico vyslovil obavy v súvislosti s postupom sudcov NS SR Juraja Klimenta a Petra Štifta. Rozhodovanie týchto sudcov v citlivých kauzách je tak frekventované, že podľa Fica vyvoláva oprávnené dojmy, že okrem senátu 5T neexistuje na NS SR iný trestný senát.Ako ďalej uviedol, situácia dokonca musí vyvolávať oprávnené obavy, že pri prideľovaní spisov na NS SR dochádza k cieleným manipuláciám.Doplnil, že za náhodný nemožno považovať ani fakt, že sú to títo istí sudcovia, ktorí sa najčastejšie objavujú v rozhodnutiach Ústavného súdu SR ako zodpovední za porušovanie základných práv a slobôd.Šéf Smeru-SD pozornosť upriamil na rozhodovanie sudcu Klimenta v prípade obhajcu Mareka Paru, ktorý je aktuálne vo väzbe. Podľa Fica za väzobným stíhaním obhajcov, ako sú Marek Para alebo Robert Kaliňák , vidno záujem oslabiť výkon práva na obhajobu v mnohých citlivých prípadoch kriminalizácie opozície a ľudí účelovo spájaných s opozíciou.„Situácia v prípade rozhodnutia NS SR (senát 5T, J. Kliment, P. Štift, P. Hatala) o väzbe advokáta Mareka P. naberá na absurdnosti a vedie k vážnym podozreniam z manipulácií na NS SR. Proti rozhodnutiu, že sudca Kliment nie je vylúčený z konania, podala obhajoba sťažnosť, o ktorej mal rozhodnúť päťčlenný senát NS SR pod vedením sudcu Hatalu. Ten sa vylúčil pre pomer k veci. Rovnako sa vylúčil aj ďalší sudca z tohto päťčlenného senátu M. Piovartsy. O jeho vylúčení rozhodoval opäť ,náhodne’ vybraný trojčlenný senát 5T v zložení Kliment, Hatala a Štift a, samozrejme, že (v rozpore s doterajšou praxou senátu 5T) sudcu M. Piovartsyho vylúčil,“ priblížil šéf Smeru-SD.Zároveň požiadal predsedu NS SR Šikutu, aby prijal okamžité opatrenia, ktoré vylúčia „evidentnú angažovanosť niektorých vašich sudcov v tomto politickom boji“.