Jozef Kroner - Slovenské herecké nebo

Legendárneho slovenského herca Jozefa Kronera radi obsadzovali divadelní, televízni i filmoví režiséri. Tí ho nechávali vyniknúť v dramatických, ale aj komediálnych postavách.





Jozef Kroner sa narodil 20. marca 1924 v Staškove na Kysuciach. Vyučil sa v Považských strojárňach a v Považskej Bystrici hral ochotnícke divadlo. Vynikol najmä v Gorkého dráme Vassa Železnovová a v Gogoľovej Ženbe. Táto rola mu v roku 1948 vyniesla pozvanie do hereckého súboru divadla v Martine. V roku 1956 prichádza do Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave, kde pôsobil až do roku 1984.Jednou z jeho prvých filmových úloh bol Jožko Púčik v televíznej komédii Statočný zlodej. Nezabudnuteľný bol aj v televíznej dráme Kubo. Ako jeden z mála slovenských hercov si zahral vo filme, ktorý získal v roku 1966 Oscara v kategórii zahraničný film. Svetové uznanie mu vtedy priniesla úloha Tóna Brtka v snímke Obchod na korze v réžii Jána Kadára a Elmara Klosa.Z množstva filmov, v ktorých sa Jozef Kroner objavil počas 60. a 70. rokov minulého storočia možno spomenúť aj čiernu komédiu Pán si neželal nič, televíznu komédiu Rysavá jalovica, či drámu Kým kohút nezaspieva. Popularitu mu priniesla hlavná úloha v komédii Pacho, hybský zbojník režiséra Martina Ťapáka. Ten istý režisér ho neskôr obsadil do svojej komédie Stratená dolina či do trojdielneho televízneho filmu Sváko Ragan. K vrcholom hereckej kariéry nepochybne patrila rola Martina Pichandu vo veľkofilme Juraja Jakubiska Tisícročná včela.Jozef Kroner bol laureátom mnohých slovenských i zahraničných ocenení. Na základe hlasovania slovenských filmových novinárov v Ankete 2000 sa Jozef Kroner stal slovenským hercom 20. storočia. V roku 1967 dostal titul Zaslúžilý umelec a v roku 1978 titul Národný umelec. Prezident SR Andrej Kiska mu v roku 2018 udelil Pribinov kríž I. triedy in memoriam. Jozef Kroner zomrel 12. marca 1998 v Bratislave.