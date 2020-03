Koronavírus zmenil aj trh so smartfónmi, stratu zisku očakávajú Apple aj Samsung

Stratu zisku očakávajú Apple aj Samsung

Situácia sa tak skoro nezlepší

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

21.3.2020 - Pandémia koronavírusu ovplyvnila aj predaj smartfónov na celom svete. Vo svojej štúdii to uviedla spoločnosť Strategy Analytics."Niektoré ázijské firmy nemôžu vyrábať smartfóny, zatiaľ čo zákazníci v mnohých krajinách nemôžu alebo nechcú chodiť do obchodov a kupovať si nové zariadenia," povedala autorka správy Linda Sui.Podľa nej vo februári 2019 registrovali 99,2 milióna predaných smartfónov, pričom tento rok vo februári to bolo 61,8 milióna.Očakávalo sa, že práve február bude "zásadný mesiac" v predaji smartfónov. Každý rok sa počas neho koná Svetový mobilný kongres, kde firmy v premiére predstavujú svoje novinky. Podujatie pritom patrilo medzi prvé, ktoré pre koronavírus tento rok zrušili.Spoločnosť Samsung, ktorá vo februári predstavila vlajkovú loď S20, zaznamenala slabý počiatočný predaj. Stratu zisku očakáva aj Apple, ktorý uviedol, že ponuka iPhoneov bude "obmedzená". "Vo februári 2020 sme zaregistrovali historicky najväčší prepad na trhu so smartfónmi," povedal výkonný riaditeľ Strategy Analytics Neil Mawston."Je to obdobie, na ktoré budú chcieť výrobcovia smartfónov zabudnúť," dodal. Analytici zároveň odhadujú, že v marci sa situácia nezlepší, keďže sa vírus ďalej šíri v Európe a USA, čo znamená, že stovky miliónov potenciálnych zákazníkov sú v domácej karanténe.