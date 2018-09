Jozef Tomčák sa stará o 50 včelích rodín, sezónu hodnotí pozitívne

Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš Ilustračná snímka Foto: TASR/Oliver Ondráš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sedliská 10. septembra (TASR) – Včelár Jozef Tomčák zo Sedlísk vo Vranovskom okrese hodnotí aktuálny včelársky rok pozitívne. Remeslu sa venuje s prestávkami viac ako 30 rokov.Podľa neho ide v tomto roku o lepší priemer ako po iné dobré včelárske roky. Závisí to však aj od lokality. Bol však, ako ďalej uviedol, veľmi špecifický. "Zima trvala prakticky dosť dlho. U nás prvé jarné prelety boli okolo 20. marca, čiže zhruba o mesiac neskôr, ako je zvykom," vysvetlil pre TASR s tým, že potom sa zase ochladilo približne do konca marca. "Vtedy už zima skončila, ale neprešla do jari, ale do leta," priblížil. Podľa neho tak začalo všetko kvitnúť naraz.Prvý jarný med, konkrétne kvetový s repkou, preto vytáčal okolo 7. a 8. mája, čo po iné roky robieval o tri týždne neskôr. "Mne jarný med celkom dobre vyšiel," poznamenal s tým, že rovnako bol spokojný aj s agátom. Niekedy ho vytáčal v polovičke júna, v tomto roku tak robil koncom mája. Včelársky rok ukončil slnečnicovým medom v polovici augusta.Jednotlivé medy sa od seba odlišujú nielen chuťou, ale aj farbou. Prvé medy podľa včelára najrýchlejšie kryštalizujú, preto sa pri nich využíva aj metóda pastovania. Konzument ich tak dokáže jednoduchšie naberať. "Všetky medy sú dobré, lebo včely ho robia s láskou," upozornil Tomčák.Okrem medu odoberá aj peľ. V tomto roku ho bolo, ako ďalej uviedol, aj preto, že bol taký teplý, dosť málo. S jeho odoberaním po čase prestal. "Videl som, že denný prínos peľu bol oproti minulým rokom, môžem povedať, o 60 až 70 percent menší," zdôvodnil. Vyrábajú tiež medovinu a propolis. "Materskú kašičku neodoberám, pretože nestíham a chovám si matky," dodal. Na dvore si postavil aj tzv. apidomček.Tomčák sa stará o 50 včelích rodín. Pred zimou je dôležité ich zakŕmiť, čo už urobil, aby boli včely pripravené na jarný rozvoj a výchovu ďalšej generácie. Veľmi podstatné je tiež preliečenie, hlavne proti klieštikovi. Pred zimou sa pripravuje na ďalšiu sezónu, napr. aj výrobou náhradných rámikov.