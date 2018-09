Riaditeľ CBS odstupuje pre obvinenie zo sexuálneho obťažovania žien

Les Moonves, archívna snímka. Foto: TASR/AP Les Moonves, archívna snímka. Foto: TASR/AP

New York 10. septembra (TASR) - Riaditeľ americkej rozhlasovej a televíznej korporácie CBS Leslie Moonves sa v CBS v dôsledku viacerých obvinení zo sexuálneho obťažovania vzdá svojich funkcií. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na vyhlásenie tejto mediálnej spoločnosti.Korporácia okrem toho uviedla, že 68-ročný Moonves a CBS venujú 20 miliónov dolárov jednej alebo viacerým organizáciám, ktoré podporujú hnutie #MeToo bojujúce proti sexuálnemu obťažovaniu a presadzujúce rovnosť žien v zamestnaní.Moonves sa dostal do pozornosti médií po tom, ako magazín New Yorker v júli napísal, že tento mediálny magnát obťažoval, prenasledoval a zastrašoval šesť žien a nevhodne sa správal aj k svojim kolegyniam. Moonves si od nich vynucoval pohlavný styk a keď ho odmietli, zastrašoval ich použitím fyzického násilia či zničením profesionálnej kariéry. Podľa výpovedí žien sa tieto prípady odohrali v rokoch 1980-2000.Neskôr sa v New Yorkeri objavil ešte jeden článok s obvineniami na Moonvesovu adresu pochádzajúce od šiestich žien. Tieto obvinenia boli ešte závažnejšie: Moonves podľa nich nútil ženy k orálnemu sexu a páchal na nich fyzické násilie.Vedenie CBS už po zverejnení prvého článku začalo svoje vlastné vyšetrovanie. Moonves svoju vinu odmietol, priznal len vzťahy s tromi zo všetkých 12 žien. Uvádza pri tom, že tieto vzťahy sa zakladali na obojstrannom súhlase.