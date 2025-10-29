|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 29.10.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Klára
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
JTI Slovak Republic dáva zamestnancom 17. novembra voľno
Tagy: 17. november PR
Spoločnosť JTI Slovak Republic sa pripája k zamestnávateľom a inštitúciám na Slovensku, ktorí sa rozhodli svojim zamestnancom udeliť 17. novembra voľno. JTI považuje tento deň za jeden z najvýznamnejších dní ...
Zdieľať
29.10.2025 (SITA.sk) - Spoločnosť JTI Slovak Republic sa pripája k zamestnávateľom a inštitúciám na Slovensku, ktorí sa rozhodli svojim zamestnancom udeliť 17. novembra voľno. JTI považuje tento deň za jeden z najvýznamnejších dní modernej slovenskej histórie.
"Sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou. Sú hodnotami, na ktorých stojí nielen naša spoločnosť, ale aj naša firemná kultúra. Rozhodli sme sa preto, že 17. november si naši zamestnanci budú môcť uctiť tak, ako uznajú za vhodné," vysvetľuje Martin Jaroš z JTI Slovak Republic.
Rozhodnutím dať zamestnancom voľno 17. novembra chce JTI vyjadriť úctu k hodnotám slobody, rešpektu a občianskej zodpovednosti, ktoré považuje za základ demokratickej spoločnosti aj férového pracovného prostredia.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - JTI Slovak Republic dáva zamestnancom 17. novembra voľno © SITA Všetky práva vyhradené.
"Sloboda a demokracia nie sú samozrejmosťou. Sú hodnotami, na ktorých stojí nielen naša spoločnosť, ale aj naša firemná kultúra. Rozhodli sme sa preto, že 17. november si naši zamestnanci budú môcť uctiť tak, ako uznajú za vhodné," vysvetľuje Martin Jaroš z JTI Slovak Republic.
Rozhodnutím dať zamestnancom voľno 17. novembra chce JTI vyjadriť úctu k hodnotám slobody, rešpektu a občianskej zodpovednosti, ktoré považuje za základ demokratickej spoločnosti aj férového pracovného prostredia.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - JTI Slovak Republic dáva zamestnancom 17. novembra voľno © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: 17. november PR
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Prezident Pellegrini odcestuje do Uzbekistanu, historicky prvýkrát sa zúčastní najvyššieho fóra UNESCO
Prezident Pellegrini odcestuje do Uzbekistanu, historicky prvýkrát sa zúčastní najvyššieho fóra UNESCO
<< predchádzajúci článok
V kauze Fatima sú vytýčené termíny pojednávania na Okresnom súde Žilina až do mája budúceho roku
V kauze Fatima sú vytýčené termíny pojednávania na Okresnom súde Žilina až do mája budúceho roku