 24hod.sk    Zo zahraničia

29. októbra 2025

Prezident Pellegrini odcestuje do Uzbekistanu, historicky prvýkrát sa zúčastní najvyššieho fóra UNESCO


Prezident Peter Pellegrini sa prvýkrát zúčastní na najvyššom fóre UNESCO, ktorého ...



29.10.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini sa prvýkrát zúčastní na najvyššom fóre UNESCO, ktorého cieľom je posilňovanie mieru prostredníctvom vzdelávania a kultúry. V stredu odcestuje do Samarkandu v Uzbekistane, kde sa zúčastní na 43. zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO.

Výročie založenia UNESCO


Medzi hlavné témy tohtoročného zasadnutia patrí iniciatíva generálnej riaditeľky UNESCO Audrey Azoulayovej „Education for Peace“ (Vzdelávanie pre mier), ktorej cieľom je posilniť úlohu vzdelávania ako nástroja mieru. Ako uviedla Kancelária prezidenta SR, stretnutie má osobitný význam aj z dôvodu 80. výročia založenia UNESCO. Účasť prezidenta na zasadnutí Generálnej konferencie UNESCO predstavuje historický míľnik, keďže ide o prvú účasť slovenskej hlavy štátu na tomto najvyššom medzinárodnom fóre organizácie.

Po štyridsiatich rokoch sa konferencia zároveň presúva mimo Paríža, aby zdôraznila výnimočné postavenie Strednej Ázie ako miesta, kde sa po stáročia stretávajú kultúry, tradície a myšlienky, a zároveň poukázala na potrebu spravodlivejšej geografickej rovnováhy v rámci UNESCO. Vo štvrtok sa Pellegrini zúčastní na oficiálnom otvorení konferencie. Počas piatkového programu o 10:00 miestneho času vystúpi s prejavom v úvode všeobecnej politickej debaty.

Bilaterálne rokovania


Slovensko sa zároveň ako člen Výkonnej rady UNESCO (2023 – 2027) predstaví ako aktívny prispievateľ k tvorbe rozhodnutí v oblastiach vzdelávania, etiky umelej inteligencie, ochrany kultúrneho dedičstva a podpory multilateralizmu a vyzdvihne náš dlhodobý a odborný prínos do činnosti organizácie. S Pellegrinim odcestuje do Uzbekistanu tiež minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže Tomáš Drucker.

Naša hlava štátu absolvuje viacero bilaterálnych rokovaní, okrem iného aj s prezidentom Uzbekistanu Shavkatom Mirzijojevom a s generálnou riaditeľkou UNESCO Audrey Azoulayovou. Počas programu v Samarkande tiež navštívi medzinárodnú školu RedBridge, ktorú vedie slovenská riaditeľka Lucia Ščipová. Pracovnú cestu uzavrie spoločné vystúpenie slovenského folklórneho súboru Lúčnica a uzbeckého štátneho súboru Bakhor v priestoroch Samarkandského divadla hudby a drámy Ch. Alimdžana.


Zdroj: SITA.sk - Prezident Pellegrini odcestuje do Uzbekistanu, historicky prvýkrát sa zúčastní najvyššieho fóra UNESCO

