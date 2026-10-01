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01. októbra 2026
Jubilejný 35. ročník festivalu Divadelná Nitra sa skončil s výrazným diváckym záujmom
Otvorilo ho predstavenie Macbeth Národného akademického dramatického divadla Ivana Franka z Kyjeva v réžii Ivana Uryvského. Tohtoročný jubilejný 35. ročník
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1.10.2026 (SITA.sk) - Otvorilo ho predstavenie Macbeth Národného akademického dramatického divadla Ivana Franka z Kyjeva v réžii Ivana Uryvského.
Tohtoročný jubilejný 35. ročník festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa konal od 25. do 29. septembra 2026 v Nitre, niesol motto Budúcnosť je teraz! Otvorilo ho predstavenie Macbeth Národného akademického dramatického divadla Ivana Franka z Kyjeva v réžii Ivana Uryvského. Ukrajinská inscenácia mala v roku, keď si Ukrajina pripomína 35 rokov obnovenej nezávislosti, aj symbolický rozmer.
„Ukrajina žije, tvorí, pamätá si a bojuje,“ povedala počas otvorenia festivalu zástupkyňa Ukrajinského veľvyslanectva Mariia Cholach. Kultúra je podľa nej jedným z najsilnejších prejavov slobody, identity a práva hovoriť vlastným hlasom.
Festival otvoril témy manipulácie, slobody, identity aj potreby vzájomného prepojenia. Jeho hlavný program v interiéroch navštívilo viac ako 2 500 divákov. Počas piatich festivalových dní priniesol osem inscenácií zo Slovenska, Česka a Ukrajiny, dve svetové premiéry slovenských nezávislých zoskupení a 13 podujatí v sprievodnom a pracovnom programe.
„Návštevnosť pre nás bola od prvého momentu veľkým povzbudením. Najmä nás však utvrdila v tom, že umelci, ich diela a témy, ktoré so sebou prinášajú, majú svojho diváka. Slobodná kultúra potrebuje otvorené hľadisko. Potrebuje ľudí, ktorí prídu, počúvajú, pýtajú sa, nesúhlasia, diskutujú a zostávajú spolu aj vtedy, keď odpovede nie sú jednoduché,“ povedala riaditeľka festivalu Anna Šimončičová.
Uryvského Macbeth zároveň otvoril tému, ktorá sa objavovala naprieč tohtoročným programom – ako vzniká obraz reality a akú úlohu v ňom zohráva manipulácia. Teatrológ Petr KlariN Klár vo svojej reflexii označil inscenáciu za „hutnú, precízne zredukovanú verziu Shakespearovho Macbetha“, ktorá obracia pozornosť k „skazonosnej sile fenoménu fake news“.
Dve svetové premiéry priniesla programová sekcia Práve vytvorené. Festival uviedol cerebrum fēlix kolektívu Uhol_92 a Áriu pre travičku zoskupenia Schwarzes Loch Europas. Obe produkcie vznikli v prostredí slovenskej nezávislej scény.
Sekcia Práve vytvorené, ktorú Divadelná Nitra zaviedla minulý rok, zároveň ukázala, že festival môže fungovať ako koproducent a partner tvorivého procesu, nielen ako miesto, kde sa hotové inscenácie prezentujú publiku.
V sprievodnom programe výrazne pracoval s diváckou účasťou aj projekt Násobenie sebou / t o g e t h e r n e s s, ktorý vznikol v spolupráci Asociácie Divadelná Nitra, festivalu Konvergencie a Divadla Štúdio tanca.
Multimediálna performancia Papierový sen s dielňou Lumenia Open Lab umožnila divákom vizuálno- akustický zážitok počas troch večerov na Svätoplukovom námestí.
Fotogaléria k článku: Už o pár dní sa začína Divadelná Nitra
Súčasťou festivalu bol aj medzinárodný rezidenčný program V4@Theatre Critics Residency, do ktorého sa zapojilo osem kritikov a kritičiek zo Severného Macedónska, Česka, Maďarska, Kosova a Slovenska pod vedením Stefana Tiggesa a Darka Lukića.
Festival sa tento rok uskutočnil napriek výpadku podpory z Fondu na podporu umenia, ktorý bol jeho dlhoročným hlavným finančným partnerom. Bez stabilnejšej podpory a istoty financovania tímu však hrozí, že 36. ročník festivalu sa už nemusí uskutočniť.
Asociácia Divadelná Nitra zdôrazňuje, že úspešné zrealizovanie tohto jubilejného ročníka automaticky neznamená vyriešenú budúcnosť. Práve naopak, o jej pokračovaní sa rozhodne v najbližších mesiacoch.
„Tento ročník festivalu nevnímam ako oslavu toho, že sme všetky problémy prekonali. Skôr ako dôkaz toho, že kultúra má zmysel aj vtedy, keď jej okolnosti neprajú. Potrebujeme ju preto, aby sme mohli vidieť svet z inej perspektívy. Aby sme mohli hovoriť o veciach, o ktorých sa hovorí ťažko, aby sme si nejakú budúcnosť vôbec mohli predstavovať. Pretože ak nám Macbeth niečo pripomína, tak to, že budúcnosť spoločnosti nie je abstraktná vec niekde pred nami. Vzniká z našich dnešných rozhodnutí,“ uviedla riaditeľka festivalu. Festival podľa organizátorov stojí na záujme verejnosti a podpore partnerov, no v prvom rade na tíme ľudí, ktorí ho rok čo rok pripravujú.
„Tento ročník ukázal, že v čase krízy, ktorej slovenská kultúra i festival čelí, tu nie sme sami. Ukázal úprimný záujem odbornej verejnosti, otvorenosť partnerov, ktorí nám pomohli hľadať riešenia, a predovšetkým odhodlanosť veľkého množstva ľudí urobiť niečo preto, aby sa kultúra na Slovensku mohla ďalej slobodne rozvíjať,“ uzavrela Šimončičová.
Zdroj: SITA.sk - Jubilejný 35. ročník festivalu Divadelná Nitra sa skončil s výrazným diváckym záujmom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tohtoročný jubilejný 35. ročník festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa konal od 25. do 29. septembra 2026 v Nitre, niesol motto Budúcnosť je teraz! Otvorilo ho predstavenie Macbeth Národného akademického dramatického divadla Ivana Franka z Kyjeva v réžii Ivana Uryvského. Ukrajinská inscenácia mala v roku, keď si Ukrajina pripomína 35 rokov obnovenej nezávislosti, aj symbolický rozmer.
Témy manipulácie, slobody a identity
„Ukrajina žije, tvorí, pamätá si a bojuje,“ povedala počas otvorenia festivalu zástupkyňa Ukrajinského veľvyslanectva Mariia Cholach. Kultúra je podľa nej jedným z najsilnejších prejavov slobody, identity a práva hovoriť vlastným hlasom.
Festival otvoril témy manipulácie, slobody, identity aj potreby vzájomného prepojenia. Jeho hlavný program v interiéroch navštívilo viac ako 2 500 divákov. Počas piatich festivalových dní priniesol osem inscenácií zo Slovenska, Česka a Ukrajiny, dve svetové premiéry slovenských nezávislých zoskupení a 13 podujatí v sprievodnom a pracovnom programe.
„Návštevnosť pre nás bola od prvého momentu veľkým povzbudením. Najmä nás však utvrdila v tom, že umelci, ich diela a témy, ktoré so sebou prinášajú, majú svojho diváka. Slobodná kultúra potrebuje otvorené hľadisko. Potrebuje ľudí, ktorí prídu, počúvajú, pýtajú sa, nesúhlasia, diskutujú a zostávajú spolu aj vtedy, keď odpovede nie sú jednoduché,“ povedala riaditeľka festivalu Anna Šimončičová.
Sekcia Práve vytvorené
Uryvského Macbeth zároveň otvoril tému, ktorá sa objavovala naprieč tohtoročným programom – ako vzniká obraz reality a akú úlohu v ňom zohráva manipulácia. Teatrológ Petr KlariN Klár vo svojej reflexii označil inscenáciu za „hutnú, precízne zredukovanú verziu Shakespearovho Macbetha“, ktorá obracia pozornosť k „skazonosnej sile fenoménu fake news“.
Dve svetové premiéry priniesla programová sekcia Práve vytvorené. Festival uviedol cerebrum fēlix kolektívu Uhol_92 a Áriu pre travičku zoskupenia Schwarzes Loch Europas. Obe produkcie vznikli v prostredí slovenskej nezávislej scény.
Sekcia Práve vytvorené, ktorú Divadelná Nitra zaviedla minulý rok, zároveň ukázala, že festival môže fungovať ako koproducent a partner tvorivého procesu, nielen ako miesto, kde sa hotové inscenácie prezentujú publiku.
Medzinárodný rezidenčný program
V sprievodnom programe výrazne pracoval s diváckou účasťou aj projekt Násobenie sebou / t o g e t h e r n e s s, ktorý vznikol v spolupráci Asociácie Divadelná Nitra, festivalu Konvergencie a Divadla Štúdio tanca.
Multimediálna performancia Papierový sen s dielňou Lumenia Open Lab umožnila divákom vizuálno- akustický zážitok počas troch večerov na Svätoplukovom námestí.
Fotogaléria k článku: Už o pár dní sa začína Divadelná Nitra
Súčasťou festivalu bol aj medzinárodný rezidenčný program V4@Theatre Critics Residency, do ktorého sa zapojilo osem kritikov a kritičiek zo Severného Macedónska, Česka, Maďarska, Kosova a Slovenska pod vedením Stefana Tiggesa a Darka Lukića.
Záujem verejnosti a podpora partnerov
Festival sa tento rok uskutočnil napriek výpadku podpory z Fondu na podporu umenia, ktorý bol jeho dlhoročným hlavným finančným partnerom. Bez stabilnejšej podpory a istoty financovania tímu však hrozí, že 36. ročník festivalu sa už nemusí uskutočniť.
Asociácia Divadelná Nitra zdôrazňuje, že úspešné zrealizovanie tohto jubilejného ročníka automaticky neznamená vyriešenú budúcnosť. Práve naopak, o jej pokračovaní sa rozhodne v najbližších mesiacoch.
„Tento ročník festivalu nevnímam ako oslavu toho, že sme všetky problémy prekonali. Skôr ako dôkaz toho, že kultúra má zmysel aj vtedy, keď jej okolnosti neprajú. Potrebujeme ju preto, aby sme mohli vidieť svet z inej perspektívy. Aby sme mohli hovoriť o veciach, o ktorých sa hovorí ťažko, aby sme si nejakú budúcnosť vôbec mohli predstavovať. Pretože ak nám Macbeth niečo pripomína, tak to, že budúcnosť spoločnosti nie je abstraktná vec niekde pred nami. Vzniká z našich dnešných rozhodnutí,“ uviedla riaditeľka festivalu. Festival podľa organizátorov stojí na záujme verejnosti a podpore partnerov, no v prvom rade na tíme ľudí, ktorí ho rok čo rok pripravujú.
„Tento ročník ukázal, že v čase krízy, ktorej slovenská kultúra i festival čelí, tu nie sme sami. Ukázal úprimný záujem odbornej verejnosti, otvorenosť partnerov, ktorí nám pomohli hľadať riešenia, a predovšetkým odhodlanosť veľkého množstva ľudí urobiť niečo preto, aby sa kultúra na Slovensku mohla ďalej slobodne rozvíjať,“ uzavrela Šimončičová.
Zdroj: SITA.sk - Jubilejný 35. ročník festivalu Divadelná Nitra sa skončil s výrazným diváckym záujmom © SITA Všetky práva vyhradené.
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