|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 1.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Arnold
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. októbra 2026
Hudobné centrum dočasne povedie Roman Krško, do funkcie ho vymenovala Šimkovičová
Tagy: Ministerka kultúry SR
Na čele Hudobného centra strieda Igora Valentoviča, ktorý sa pred časom funkcie vzdal z vlastného rozhodnutia. Hudobné centrum dočasne povedie Roman Krško, do funkcie ho vymenovala ministerka kultúry
Zdieľať
1.10.2026 (SITA.sk) - Na čele Hudobného centra strieda Igora Valentoviča, ktorý sa pred časom funkcie vzdal z vlastného rozhodnutia.
Hudobné centrum dočasne povedie Roman Krško, do funkcie ho vymenovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS). Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková. Ako uviedla, šéfka rezortu kultúry vymenovala Krška k štvrtkovému dňu. Na čele Hudobného centra strieda Igora Valentoviča, ktorý sa pred časom funkcie vzdal z vlastného rozhodnutia.
„Ministerstvo kultúry SR od nového riaditeľa Hudobného centra očakáva pokračovanie koncertných, edičných, vzdelávacích a dokumentaristických aktivít. Zriaďovateľ zároveň predpokladá, že nový štatutár kvalitne zabezpečí konanie nadchádzajúceho medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos, programovo nastaví podmienky pre výchovu hudobných talentov a posilní šírenie hudobného umenia v regiónoch Slovenska,” uviedla Demková.
Doplnila, že Krško absolvoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave, je aj hosťujúcim sólistom Národného divadla Banská Bystrica a pedagógom na Konzervatóriu v Bratislave. Bol tiež členom Opery Slovenského národného divadla a účinkoval v mnohých predstaveniach na Slovensku i v zahraničí.
Zdroj: SITA.sk - Hudobné centrum dočasne povedie Roman Krško, do funkcie ho vymenovala Šimkovičová © SITA Všetky práva vyhradené.
Hudobné centrum dočasne povedie Roman Krško, do funkcie ho vymenovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS). Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková. Ako uviedla, šéfka rezortu kultúry vymenovala Krška k štvrtkovému dňu. Na čele Hudobného centra strieda Igora Valentoviča, ktorý sa pred časom funkcie vzdal z vlastného rozhodnutia.
„Ministerstvo kultúry SR od nového riaditeľa Hudobného centra očakáva pokračovanie koncertných, edičných, vzdelávacích a dokumentaristických aktivít. Zriaďovateľ zároveň predpokladá, že nový štatutár kvalitne zabezpečí konanie nadchádzajúceho medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos, programovo nastaví podmienky pre výchovu hudobných talentov a posilní šírenie hudobného umenia v regiónoch Slovenska,” uviedla Demková.
Doplnila, že Krško absolvoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave, je aj hosťujúcim sólistom Národného divadla Banská Bystrica a pedagógom na Konzervatóriu v Bratislave. Bol tiež členom Opery Slovenského národného divadla a účinkoval v mnohých predstaveniach na Slovensku i v zahraničí.
Zdroj: SITA.sk - Hudobné centrum dočasne povedie Roman Krško, do funkcie ho vymenovala Šimkovičová © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ministerka kultúry SR
Prečítajte si tiež
<< predchádzajúci článok
HONOR predstavil Magic9 Pro Max: Dva 200 Mpx fotoaparáty, filmové technológie ARRI a obrovská 8 800 mAh batéria
HONOR predstavil Magic9 Pro Max: Dva 200 Mpx fotoaparáty, filmové technológie ARRI a obrovská 8 800 mAh batéria