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 24hod.sk    Kultúra

01. októbra 2026

Hudobné centrum dočasne povedie Roman Krško, do funkcie ho vymenovala Šimkovičová


Tagy: Ministerka kultúry SR

Na čele Hudobného centra strieda Igora Valentoviča, ktorý sa pred časom funkcie vzdal z vlastného rozhodnutia. Hudobné centrum dočasne povedie Roman Krško, do funkcie ho vymenovala ministerka kultúry



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simkovicova2 1 1.10.2026 (SITA.sk) - Na čele Hudobného centra strieda Igora Valentoviča, ktorý sa pred časom funkcie vzdal z vlastného rozhodnutia.


Hudobné centrum dočasne povedie Roman Krško, do funkcie ho vymenovala ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS). Informovala o tom riaditeľka Odboru komunikácie Kancelárie ministerky kultúry Petra Demková. Ako uviedla, šéfka rezortu kultúry vymenovala Krška k štvrtkovému dňu. Na čele Hudobného centra strieda Igora Valentoviča, ktorý sa pred časom funkcie vzdal z vlastného rozhodnutia.

Ministerstvo kultúry SR od nového riaditeľa Hudobného centra očakáva pokračovanie koncertných, edičných, vzdelávacích a dokumentaristických aktivít. Zriaďovateľ zároveň predpokladá, že nový štatutár kvalitne zabezpečí konanie nadchádzajúceho medzinárodného festivalu súčasnej hudby Melos-Étos, programovo nastaví podmienky pre výchovu hudobných talentov a posilní šírenie hudobného umenia v regiónoch Slovenska,” uviedla Demková.

Doplnila, že Krško absolvoval Vysokú školu múzických umení v Bratislave, je aj hosťujúcim sólistom Národného divadla Banská Bystrica a pedagógom na Konzervatóriu v Bratislave. Bol tiež členom Opery Slovenského národného divadla a účinkoval v mnohých predstaveniach na Slovensku i v zahraničí.


Zdroj: SITA.sk - Hudobné centrum dočasne povedie Roman Krško, do funkcie ho vymenovala Šimkovičová © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ministerka kultúry SR
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