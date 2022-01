Jubilejný stý triumf Realu Madrid v dueloch El Clásico, v nedeľu v Rijáde zabojuje o španielsky Superpohár (video)

Víťazstvo spečatil Valverde

Vyrovnaný duel

13.1.2022 (Webnoviny.sk) - V prestížnych dueloch El Clásico medzi španielskymi futbalovými klubmi Real Madrid a FC Barcelona dosiahli hráči Realu jubilejný stý triumf nad rivalom. Podarilo sa im to v stredu v saudskoarabskom Rijáde, keď v semifinále španielskeho Superpohára zdolali "Blaugranas" 3:2 po predĺžení."Biely balet" si v nedeľu v rovnakom dejisku zahrá vo finále proti víťazovi štvrtkového súboja medzi Atléticom Madrid a obhajcom tejto trofeje Bilbaom.Katalánci vstupovali do stredajšieho stretnutia ako outsider, no počas celého duelu boli zverencom trénera Carla Ancelottiho minimálne vyrovnaným súperom.Real sa ujal vedenia už v 25. minúte gólom Viníciusa Juniora , na ten však ešte pred prestávkou odpovedal Luuk de Jong. Po zmene strán zariadil Karim Benzema opäť najtesnejší náskok pre Madridčanov, ale na 2:2 potom vyrovnal Ansu Fati. Rozhodnutie prišlo až v predĺžení, v ktorom víťazný gól Realu strelil Federico Valverde."Bojovali sme statočne. Nedosiahli sme síce výsledok, po ktorom sme túžili, no opäť sme sa o krôčik priblížili k triumfu. Som na tento tím veľmi pyšný. Z tohto duelu odchádzame so vztýčenými hlavami. Proti Realu sme totiž predviedli taký výkon, aký sme chceli. A Real má teraz veľmi dobrú sezónu," zhodnotil stopér katalánskeho tímu Gerard Piqué. FC Barcelona v súťažných dueloch El Clásico doteraz zaznamenal 96 triumfov, 52 stretnutí sa skončilo nerozhodne."Musím priznať, že Barcelona dnes hrala veľmi dobre. Bol to vyrovnaný duel, no my sme v ňom boli efektívni v protiútokoch," zhodnotil triumf svojich zverencov tréner Ancelotti. Jeho tím je lídrom najvyššej španielskej futbalovej súťaže, v La Lige vedie s náskokom piatich bodov pred FC Sevilla. Barcelona je so 17-bodovým mankom šiesta.Stredajší zápas El Clásico bol prvý pre Xaviho Hernándeza na poste trénera FC Barcelona, v minulosti ich však mnoho absolvoval ešte ako hráč katalánskeho klubu. V jeho tíme debutoval útočník Ferran Torres po prestupe z Manchestru City.