Jubilejný tridsiaty ročník Art Filmu Festivalu spoznal držiteľov Modrého anjela (video+foto)

Modrý anjel za najlepšie výkony

Tri odborníčky v porote

Zvláštne uznanie získali tri filmy

28.6.2024 (SITA.sk) - Jubilejný 30. ročník Art Filmu spoznal držiteľov Modrého anjela . Udelených bolo i viacero zvláštnych uznaní. Už tradične boli udeľované ceny v Medzinárodnej súťaži hraných filmov a Medzinárodnej súťaži krátkych filmov, no tento rok pribudla i tretia súťažná kategória, a to Medzinárodná súťaž filmov zo strednej a východnej Európy.Modrého anjela za najlepší hraný film v Medzinárodnej súťaži hraných filmov si odniesla sudánska snímka Zbohom, Júlia. Ide o debutový počin režiséra Mohameda Kordofaniho.„Producenti filmu Amjad Abu Alala a Mohammed Alomda spolu s cenou Modrý anjel získali aj finančnú cenu vo výške 2 000 eur," uviedli organizátori festivalu. O víťaznom filme v tejto kategórii rozhodovala porota v zložení Anna Kryvenko, Mano Khalil a Marek Kuboš.Ako najlepší režisér bol ocenený Magnus von Horn za drámu Dievča s ihlou. Za výkon v tomto filme bola ako najlepšia herečka ocenená dánska herečka Trine Dyrholm. Modrý anjel za najlepší mužský výkon putoval do rúk Sebastiana Bulla, dánskeho herca, za jeho výkon vo väzenskej dráme Dozorkyňa režiséra Gustava Möllera.„Porota udelila aj tri zvláštne uznania. Prvé si vyslúžil herec Clément Faveau za svoju rolu v komediálnej dráme Panebože!. Uznanie patrí aj ženskej hereckej dvojici víťazného filmu Zbohom, Júlia - Eiman Yousif a Siran Riak, ktoré svojim umením zdôraznili dôležitosť dobrých medziľudských vzťahov," informovali organizátori.Doplnili, že zvláštneho uznania sa dostalo i snímke Rei debutujúceho japonského režiséra Toshihika Tanaku. V novej kategórii, Medzinárodnej súťaži filmov zo strednej a východnej Európy, zvíťazil celovečerný debut poľského režiséra Klaudiusza Chrostowského nazvaný Ultima Thule.Porotu tvorili tri odborníčky z oblasti filmovej teórie a teatrológie, a to Birgit Beumers, Anna Ladinig a Sylvia Huszár. V danej kategórii udelili i špeciálne uznanie, ktoré získal animovaný film Pelikan Blue z dielne Lászlóa Csákiho.„Producentky Beata Rzeźniczek, Klaudia Śmieja-Rostworowska a producenti Klaudiusz Chrostowski a Jakub Gierszał víťazného filmu v novovytvorenej Medzinárodnej súťaže filmov zo strednej a východnej Európy si spolu s cenou Modrý anjel odniesli aj 1 500 EUR od spoločnosti CANON SLOVAKIA, ktorá je partnerom finančnej ceny," dodávajú organizátori.V Medzinárodnej súťaži krátkych filmov rozhodovali o víťaznej snímke slovenská herečka a producentka Lucia Hurajová, český filmár Martin Kuba a poľský promotér a organizátor festivalov Krzysztof Sienkiewicz. Vybrali dielo režiséra Billa Morrisona s názvom Incident.Okrem Modrého anjela mu prináleží i finančná cena 500 eur. V danej kategórii tiež získali zvláštne uznanie tri filmy, a to Pomaranč z Jaffy, Namôjdušu a Teraz alebo nikdy!.„Návštevníci Art Filmu mali počas celého festivalu možnosť hlasovať o Diváckej cene JOJ Cinema za dlhometrážny film. Najvyšší počet diváckych hlasov a ocenenie napokon získala snímka Bez vzduchu od Kataliny Moldovai," uzavreli organizátori.