Ty si herec, nestaraj sa do politiky, ty hraj. Ale to nie je pravda, povedal Kramár na ceremoniáli festivalu Art Film (video+foto)

Ocenenie Hercova misia

Kultúra nastavuje zrkadlo dobe

28.6.2024 (SITA.sk) - Zlatú kameru si zo záverečného ceremoniálu festivalu Art Film odniesol ukrajinský režisér Sergej Loznica. Už v rámci úvodného ceremoniálu si to isté ocenenie prevzali slovenský režisér Miloslav Luther a rumunský režisér Cristi Puiu.V rámci ceremoniálu si tiež ocenenie Hercova misia prevzali herečka Antónia Lišková a Maroš Kramár. Liškovej ocenenie odovzdala producentka Adriana Kronerova, s ktorou neraz spolupracovali. Herečka zdôraznila, že je pre ňu poctou dostať takéto ocenenie.Rodáčka zo Slovenska sa v Taliansku uplatnila ako herečka vo filmovej i televíznej produkcii, ocenená bola napríklad aj na Talianskom filmovom festivale v Annecy.Na Slovensku začala natáčať v roku 2018, publiku sa predstavila v seriáli Milenky, ale aj v komédii Šťastný nový rok a jej druhom pokračovaní. Diváctvo si ju môže pamätať aj z česko-slovenskej fantasy minisérie Vedma.Kramárovi odovzdal ocenenie jeho syn Timur Kramár. „Sú to také zmiešané pocity, väčšinou to (ocenenie) ľudia dostávajú už na konci kariéry. Takže neviem, čo si mám o tom myslieť," zažartoval Kramár pri preberaní ocenenia.V príhovore pri preberaní ocenenia sa herec dotkol i aktuálnych spoločenských tém. „V poslednej dobe sa stretávam s takým názorom, že ,ty si herec, ty sa nestaraj do politiky, ty hrajʻ. Ale to nie je pravda," povedal a akcentoval význam umelcov, filmu, divadla i kultúry ako takej.Kultúra podľa neho nie je len na zábavu, ale i na to, aby ľudí trochu vychovávala, poučila. „Film je naozaj veľmi dôležitý, a myslím si, že v tejto dobe to treba povedať, že je veľmi dôležité, aby tu bol a tá kultúra, aj ten film, divadlo a dramatické umenie, ako sa hovorí, vždy nastavovalo zrkadlo tej dobe," vyjadril sa.Považuje za veľmi zlé, ak politika zasahuje do kultúry. „Trošku sa obávam, že sa to znovu vracia," nazdáva sa. Prejav zavŕšil prednesom veršov z hry Tanec nad plačom od Petra Zvona.