Jubilujúci český šoumen Josef Laufer sa v nedeľu predstaví v Trenčíne

Trenčín 16. augusta (TASR) – Len pár dní po oslave osemdesiatin sa Trenčanom a návštevníkom mesta predstaví český spevák, herec, scenárista a režisér Josef Laufer. Jeho koncert na Mierovom námestí v nedeľu 18. augusta by mal byť jedným z vrcholov letnej série Hudobných nedelí v Trenčíne.Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, charizmatický český 'šoumen' a džentlmen, ktorého sa plynúce roky nedotýkajú, predstaví s jemu vlastným šarmom na Mierovom námestí najväčšie hity svojej kariéry.Josef Laufer sa narodil v roku 1939 vo Francúzsku. Je synom českého lekára Maxima Laufera a španielskej zdravotnej sestry Edelmiry Perez de Montanez. Časť detstva prežil v Anglicku. Vyštudoval herectvo na pražskej DAMU. Naspieval desiatky titulov na desiatkach nosičov, najčastejšie s vlastným textom v rôznych jazykoch. Je autorom množstva scenárov, pôsobí tiež ako režisér v oblasti zábavy.Hosťoval v činohre Národního divadla, v Hudobnom divadle Karlín, v divadle Semafor, Rokoko a ďalších. Množstvo úloh odohral aj v muzikáloch, ďalšie postavy stvárnil vo filmoch, v zahraničí pôsobil často ako televízny režisér, moderuje v angličtine, španielčine i nemčine. Za posledných desať rokov nahral štyri sólové CD so skupinou Golem. So sólistami Státní opery režíroval v pôvodnom jazyku opery Noc s Mozartem, Don Giovanni a v roku 2004 autorskú hru Kancelář.Koncert na Mierovom námestí v Trenčíne sa začína v nedeľu o 17.00 h, vstup na podujatie je bezplatný.