Cinematik privíta portugalského filmára J. P. Rodriguesa

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. augusta (TASR) - Pozvanie na 14. ročník Medzinárodného filmového festivalu Cinematik prijal oceňovaný portugalský režisér a scenárista Joao Pedro Rodrigues. Festival tento rok v sekcii Pod lupou upriamuje pozornosť práve na portugalskú kinematografiu. Filmárovi, ktorého snímky uvádzajú prestížne festivaly sveta, vzdá poctu v samostatnej sekcii Rešpekt.TASR o tom informoval PR manažér festivalu Peter Konečný.Joao Pedro Rodrigues sa narodil v roku 1966 v Lisabone. Najskôr študoval biológiu a túžil sa stať ornitológom. Napokon ho však od tohto zámeru odlákala láska k filmu, ktorý vyštudoval na Lisabonskej filmovej škole. Začínal experimentálnymi krátkometrážnymi snímkami, na konte má aj niekoľko dokumentov. Hlavnú líniu jeho filmografie však tvoria celovečerné hrané snímky, ktoré sa úspešne vyhýbajú stereotypom aj žánrovým škatuľkám.Vo svojich filmoch skúma ľudské túžby a vášne, ktoré často hraničia až s posadnutosťou. Svojich hrdinov sa nebojí prezentovať v bizarných situáciách ani v nelichotivom svetle.dodal Konečný k Rodriguesovým filmom, ktorých poznávacími znameniami je odvážna práca s nahotou a svojský symbolizmus.doplnil.V celovečernom debute Prízrak (2000) Rodrigues sleduje mladého smetiara Sergia, ktorý odmieta náklonnosť kolegyne a miesto toho prepadá túžbe po inom mužovi. V druhom filme Odete (2005), uvedenom a špeciálnym uznaním Cinémas de Recherche ocenenom v Cannes, režisér sleduje príbeh ženy, ktorá sa po smrti suseda votrie do jeho rodiny, predstierajúc, že s nebohým čaká dieťa. Film Zomrieť ako chlap (2009) je portrétom starnúcej hviezdy lisabonských travesty šou. Na pozadí ľúbostných, zdravotných a rodinných problémov hlavnej hrdinky sa film stáva svojským podobenstvom, ktoré kombinuje prvky melodrámy, fantasy aj muzikálu. Snímka Vlani v Macau (2012), ktorú s Rodriguesom spolurežíroval Joao Rui Guerra de Matta, je zas multižánrovým experimentom s nádychom ázijskej exotiky.Zatiaľ posledným Rodriguesovým celovečerným filmom je Ornitológ (2016). Snímka má čiastočne autobiografickú povahu. Nehovorí však o skutočnom živote filmára, ale o tom, ako mohol vyzerať, ak by sa na dôležitej životnej križovatke vydal iným smerom.uzavrel Konečný.Festival sa uskutoční od 10. do 15. septembra v Piešťanoch.