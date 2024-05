Juh Brazílie zasiahli najhoršie záplavy za viac ako 80 rokov, o život prišlo najmenej 39 ľudí (video+foto)

Štvrtá katastrofa za tento rok

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zrútená priehrada

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

4.5.2024 (SITA.sk) - Silné dažde v juhobrazílskom štáte Rio Grande do Sul pripravili o život už najmenej 39 ľudí, pričom ďalších 68 osôb je naďalej nezvestných. V piatok to uviedol štátny úrad civilnej obrany.Historické záplavy zdevastovali mestá a prinútili tisíce ľudí opustiť svoje domovy. V krajine je to už štvrtá takáto katastrofa v priebehu roka, po záplavách vlani v júli, septembri a novembri, pri ktorých zahynulo dovedna 75 ľudí.Podľa Brazílskej geologickej služby povodne v celom štáte prekonali záplavy zaznamenané počas historickej potopy v roku 1941. V niektorých mestách boli hladiny vody najvyššie od začiatku zaznamenávania údajov pred takmer 150 rokmi, uviedla táto inštitúcia.Vo štvrtok sa čiastočne zrútila priehrada vo vodnej elektrárni medzi mestami Bento Goncalves a Cotipora a celé mestá v údolí rieky Taquari, ako Lajeado a Estrela, úplne zaplavila voda.V meste Feliz, asi 80 kilometrov od hlavného mesta štátu Porto Alegre, mohutne rozvodnená rieka strhla most, ktorý ho spájal so susedným mestom Linha Nova.Úrady hlásili výpadky elektriny, komunikačných služieb a dodávok vody v celom štáte. Podľa úradu civilnej obrany muselo svoje domovy opustiť už viac ako 24-tisíc ľudí.