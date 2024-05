Na Štefánika by sme sa nemali pozerať s nostalgiou, podľa predsedu KDH potrebujeme vizionárskych a pracovitých politikov (foto)

105. výročie úmrtia

Zo skromných pomerov

Na Milana Rastislava Štefánika by sme sa nemali pozerať s nostalgiou. Prajme si, aby po jeho vzore vyrástol na Slovensku podobný politik európskeho formátu.Uviedol to líder Kresťanskodemokratického hnutia Milan Majerský pri príležitosti 105. výročia úmrtia diplomata, politika, vedca, štátnika a vojaka M. R. Štefánika.„V časoch vojnového konfliktu na našom kontinente, v časoch, keď ochabuje pozícia Európskej únie vo svete, v časoch, keď čelíme klimatickej kríze, potrebujeme vizionárskych a pracovitých politikov, ktorí dokážu sledovať národný záujem členských štátov a zároveň posilňovať zoskupenie ako celok," povedal.Štefánika, ktorý sa zaslúžil o vznik Československa v roku 1918 a otvoril tak úspešný príbeh Slovákov v 20. storočí, zdobila pracovitosť, odvaha, zdravé sebavedomie, vizionárstvo, noblesa a európsky rozmer politika. Aj vďaka nemu dnes máme samostatný štát rešpektovaný celým svetom, vyhlásilo KDH.Štefánik vyšiel zo skromných pomerov Podbradlianska, no usilovnou prácou a zdanlivo nevyčerpateľnou vnútornou energiou sa stal významným hvezdárom, vojakom a napokon politikom. Dokázal spájať ľudí, získať si na naplnenie svojich zámerov priazeň svetových štátnikov.„Brezovský rodák doslova hýbal dejinami. Vďaka jeho úsiliu sa do prvej svetovej vojny zapojila armáda neexistujúceho, ale čoraz jasnejšie sa črtajúceho štátu. Pochopil, že ak chce od dohodových mocností získať súhlas na vytvorenie Československa, musí sa im ponúknuť ako vojnový spojenec proti habsburskej monarchii," spresnil poslanec za KDH Jozef Hajko Ako pokračoval, vďaka Štefánikovej húževnatosti sa po roku 1918 prekreslila mapa strednej Európy a ohrození Slováci sa stali národom nezávislým od Budapešti. Dokázal ovplyvniť aj názory vtedajších európskych osobností a akceptovali ho aj v Paríži či Ríme s plnou váhou.