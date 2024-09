Juh Slovenska na obrazoch Mareka Antoniaciho v Modre

Je človekom súmraku a milovníkom „tvorivého osamotenia“. Vidiek, bicykel a cesta vlakom či električkou… Výstavu nazval “AKTUÁLNA POLOHA: JUŽNÉ SLOVENSKO”. Nachádza sa v Kaštieli v Modre. Pre verejnosť je prístupná od 6. septembra do 28. septembra 2024, počas návštevných hodín - od pondelka do štvrtka v čase od 9:00 do 15:30, v piatok od 9:00 do 19:00 a počas sobôt od 10:00 do 19:00. Samotný autor bude prítomný v priestore výstavy ešte 28.9. v čase od 16-tej do 10-tej hodiny. Rád sa s návštevníkmi o svojich dielach porozpráva.

Marek sa narodil v Bratislave. Pracuje v Dopravnom podniku ako grafik a vodič električky. Má rád chvíle, keď je ešte šero a spoza okna idúcej električky pozoruje život. Chvíle oddychu, keď je vodič, si napĺňa tvorivo. Uprednostňuje pokoj a aj pri ceste do práce využíva bicykel, aby mu niečo z krás neušlo. Na otázku, ako táto výstava v Modre vznikla, odpovedal: „Po úspechoch na súťaži Výtvarné spektrum ma z Malokarpatského osvetového strediska v Modre oslovili“. Jeho skromnosť mu nedovoľuje viacej. Vystavuje v dvoch priestranných miestnostiach v Kaštieli v Modre. Už pri výbere názvu mal viacero variant, no prišla situácia a „do hodinky sa musel rozhodnúť“. Preto spresňuje: „Poňal som to ako Južné Slovensko, nie len juh pri hraniciach, ale viaceré južné regióny, polovica Slovenska. Jednoducho, od bratislavskej hrádze po Košice…“.

Marek Antoniaci je typický, alebo presnejšie, jeho dielo, tým, že atmosféru odfotografuje a potom zachytenú scenériu maľuje. Na výstave je „maľovanie akrylom, sivá, biela akoby zo 60-tych rokov, a podľa atmosféry bola pridaná farba, ktorá sa k miestu viaže“. Keďže ide o priestranné miestnosti, vystavuje aj veľké obrazy. „Keď vojdeme do hlavnej miestnosti, človek uvidí priestranné Námestie Slobody a od toho sa všetko odvíja“, hovorí. No, a jeho leto? „Bol väčšinou odcestovaný, čiže rána v Bratislave, keďže ani nejazdil električkou, mu ušli, zato rána v Tisovci, odfotografoval a „hneď to šlo na plátno“. Tvorba tohto umelca už sama navodzuje príjemnú atmosféru a pri pohľade na obrazy, akoby sme sa na mieste nachádzali.

Z technických dôvodov bude výstava dočasne uzavretá pre verejnosť 27. septembra.

Viac informácií o možnosti jej návštevy nájdete na stránke www.moska.sk