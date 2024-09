Vyháňač diabla v novom vydaní. Kultový horor dodnes spôsobuje zimomriavky

Kniha Vyháňač diabla patrí dodnes k najlepším hororom v histórii, ktorý sa dočkal mnohých adaptácií - filmových, rozhlasových, divadelných a dokonca aj komiksových.

Toto povinné čítanie pre všetkých fanúšikov hororu vzniklo ešte v roku 1973, už o dva roky vznikla filmová adaptácia a dodnes vychádza v nových vydaniach.

Herečka a rozvedená matka Chris MacNeilová sa s jedenásťročnou dcérou Regan presťahuje za prácou do washingtonskej štvrte Georgetown. Dievčatko však čoskoro začnú trápiť zdravotné problémy. Nezvyčajné kŕče a znepokojujúce epizódy spojené s amnéziou postupne prejdú do prudkých záchvatov sprevádzaných vulgárnymi nadávkami a nepochopiteľnou fyzickou premenou.

Lekárska veda Regan nedokáže pomôcť, a tak sa čoraz zúfalejšia Chris obráti na kňaza a psychiatra Damiena Karrasa, ktorý v osobnom živote aj v otázkach viery prežíva náročné obdobie. V Reganiných desivých prejavoch a pokrivenom výraze však rozpozná čosi, čo vychádza z prastarých hĺbok zla. Na Damienovo odporúčanie cirkev povolá otca Merrina, ktorý má skúsenosti s vyháňaním démonov.

Vyháňač diabla je naozaj desivý horor, ktorý je dokonca inšpirovaný skutočnosťou. Keď autor William Peter Blatty študoval na univerzite, počul o prípade údajného démonického posadnutia a exorcizmu, a už vtedy chcel o tom napísať knihu.

No hlavným dôvodom bol okamih, keď videl filmovú verziu hororu Rosemary má dieťa s Miou Farrow, Nakrútil ho slávny Roman Polanski.

Blattymu sa páčilo, ako dokázal Polanski udržať divákov v neistote, či obavy hlavnej postavy o jej nenarodené dieťa boli skutočné alebo nie. Ale záver vraj nebol dobrý a veril, že on dokáže napísať lepší horor. Dostal od vydavateľa zálohu 25-tisíc dolárov, čo je dnešných takmer štvrť milióna dolárov a písal 16 hodín denne, aby knihu do roka aj dopísal.

Z anglického originálu The Exorcist (HarperCollins Publishers, New York 2011) preložila Martina Fedorová.

Milan Buno, knižný publicista