Juhoafrická republika požiadala Rusko, aby namiesto Putina prišiel na samit BRICS Lavrov

Žiadosť bola zamietnutá

Boli by radi, keby neprišiel

14.7.2023 (SITA.sk) - Prezident Juhoafrickej republiky Cyril Ramaphos a požiadal Rusko, aby na augustovom samite skupiny piatich rozvojových ekonomík sveta BRICS ruskú delegáciu viedol minister zahraničných vecí Sergej Lavrov namiesto vodcu Vladimira Putina Ramaphosov zástupca Paul Mashatile uviedol, že táto žiadosť bola zamietnutá. Referuje o tom web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na juhoafrický web Mail & Guardian.O potenciálnej účasti Putina na augustovom samite sa intenzívne diskutuje, keďže Medzinárodný trestný súd (ICC) naňho v marci vydal zatykač za jeho rolu pri únosoch detí do Ruska počas vojny na Ukrajine Juhoafrická republika je signatárom Rímskeho štatútu ICC, ktorý vyžaduje zatknutie každého, na koho ICC vydal zatykač. To postavilo Ramaphosu, ktorý si buduje úzke vzťahy s Moskvou, pred dilemu, ako zvládnuť Putinovu návštevu.„Chápeme, že sme viazaní Rímskym štatútom, ale nemôžeme niekoho pozvať a potom ho zatknúť. Môžete pochopiť našu dilemu. Boli by sme radi, keby (Putin) neprišiel,“ poznamenal Mashatile. Zároveň dodal, že pokračujú rokovania s Putinom o jeho účasti na samite. Mashatile tiež povedal, že India a Brazília odmietli možnosť presunúť dejisko samitu do Číny.