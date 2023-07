Ukrajina sa blíži k štandardom Únie, z hľadiska členstva napreduje rýchlosťou svetla

Blížia sa k štandardom Únie

Splnili dve podmienky zo siedmich

14.7.2023 (SITA.sk) - Ukrajinský veľvyslanec pri Európskej únii Vsevolod Čencov tvrdí, že Kyjev napreduje „extrémne rýchlo“ z hľadiska členstva v Únii. Ako referuje web eurointegration.com.ua, povedal to v rozhovore pre Ukrajinské rádio.„Pravdepodobne žiadna krajina neprešla tak rýchlo do štádia začiatku rokovaní. Ak si spomenieme, že sme prihlášku podali koncom februára minulého roka a v priebehu niekoľkých mesiacov, v júni, nám bol udelený štatút kandidátskej krajiny a rokovanie očakávame do konca tohto roka, tak ideme rýchlosťou svetla smerom k štandardom EÚ,“ zdôraznil Čencov.V komentári k takzvanému ústnemu hodnoteniu Európskej komisie o plnení kritérií Čencov poznamenal, že dve kritériá, ktoré boli úplne splnené, by nemali vyvolávať sklamanie alebo nespokojnosť. „Naopak, v súčasnosti jasne rozumieme tomu, čo je potrebné urobiť, aby sme pokročili do ďalšej fázy.“Podľa jeho názoru to bude mať Ukrajina vo fáze rokovaní o vstupe do EÚ jednoduchšie, keďže tento proces sa v skutočnosti začal v roku 2014 podpísaním asociačnej dohody.Európska komisia predložila ústne predbežné hodnotenie pokroku Ukrajiny smerom k EÚ. Výkonný orgán Únie sa domnieva, že Ukrajina úplne splnila dve zo siedmich podmienok potrebných na začatie prístupových rokovaní. Spomenul však pokrok v súvislosti so zostávajúcimi kritériami.