Juhokórejský parlament schválil stíhanie prezidenta Jun Sok-jola pre pokus uplatniť v krajine stanné právo

14.12.2024 (SITA.sk) - Juhokórejský parlament v sobotu schválil impeachment prezidenta Jun Sok-jola za to, že sa začiatkom decembra pokúsil v krajine uplatniť stanné právo. Išlo už o druhé hlasovanie. Minulý sobotu totiž väčšina zákonodarcov vládnucej strany hlasovanie v parlamente bojkotovala.Za stíhanie prezidenta sa napokon vyslovilo 204 poslancov, proti ich bolo 85. Prezidentské právomoci a povinnosti prevezme premiér Han Dak-su. Súd musí do 180 dní rozhodnúť, či Jun Sok-jola funkcie zbaví alebo obnoví jeho právomoci.Ak o post príde, do 60 dní sa musia konať voľby hlavy štátu. Rozhodnutie o stíhaní prezidenta privítali státisíce ľudí, ktorí sa zhromaždili pred parlamentom.Vyhlásenie stanného práva Jun Sok-jol odôvodnil tým, že opozícia krajiny sympatizuje so Severnou Kóreou a paralyzuje vládu protištátnymi aktivitami. Poslanci, ktorí sa v parlamente zišli niekoľko hodín po prezidentovom kroku, však stanné právo zrušili.