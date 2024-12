Mladík pod vplyvom drog spôsobil na Zemplíne tragickú dopravnú nehodu, jeho spolujazdec neprežil – FOTO

14.12.2024 (SITA.sk) - Vodič pod vplyvom drog spôsobil dopravnú nehodu, ktorú jeho spolujazdec neprežil. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová . Ako priblížila, nehoda sa stala v sobotu v noci okolo 3:00 v katastri obce Vrbovec v Michalovskom okrese. Mladý 22-ročný vodič z Michaloviec viedol vozidlo značky BMW v smere od Michaloviec na obec Čečehov.„Pri prechádzaní pravotočivou zákrutou sa pravdepodobne nevenoval plne vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, neprispôsobil rýchlosť jazdy najmä svojim schopnostiam a vlastnostiam vozidla, prešiel s vozidlom do protismernej časti vozovky a zišiel z cesty," priblížila polícia. Vodič následne narazil do priekopy a vozidlo sa niekoľkokrát otočilo.Mladý 28-ročný spolujazdec utrpel pri nehode zranenia nezlúčiteľné so životom. Vodič sa podľa predbežnej lekárskej správy zranil len ľahko. Polícia priblížila, že výsledok dychovej skúšky bol u vodiča negatívny, no test na drogy pozitívny.„Vodičovi bol odobratý biologický materiál a podľa výsledkov toxikologického vyšetrenia bude rozhodnuté o ďalšom postupe. Vodičovi bol na mieste zadržaný vodičský preukaz a ďalšia jazda zakázaná," doplnila polícia, ktorá miesto zdokumentovala aj za účasti znalca.Cestu na potrebný čas uzavreli a cestnú premávku na mieste riadila polícia. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície už začal trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Bližšie okolnosti a presná príčina dopravnej nehody sa vyšetruje.