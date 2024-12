Juhokórejský prezident oznámil vyhlásenie stanného práva

Juhokórejský prezident Jun Sok-jol v utorok oznámil, že v krajine vyhlásil "mimoriadne stanné právo". K tomuto kroku sa podľa vlastných slov musel uchýliť, aby bol uchránený ústavný poriadok. Opozíciu zároveň obvinil, že ochromila parlament protištátnymi aktivitami.





Predseda prezidentovej vládnucej strany Sila ľudu (PPP) Han Tong-hun krátko na to povedal, že vyhlásenie stanného práva je nesprávne, a prisľúbil tento krok zablokovať. Opozícia označila rozhodnutie prezidenta za protiústavné."Vyhlasujem stanné právo na ochranu slobodnej Kórejskej republiky pred hrozbami severokórejských komunistických síl, na odstránenie proseverokórejských protištátnych síl, ktoré našich obyvateľov okrádajú o slobodu a šťastie, a na ochranu slobodného ústavného poriadku," povedal Jun v televíznom vystúpení neskoro večer.Prezident nespresnil, aké konkrétne opatrenia budú podniknuté. Tlačová agentúra Jonhap informovala o zablokovaní vstupu do parlamentu."V krajine budú vládnuť tanky, obrnené transportéry a vojaci so zbraňami a nožmi," vyhlásil líder hlavnej opozičnej Demokratickej strany I Če-mjong. "Ekonomika Kórejskej republiky nenahraditeľne skolabuje. Moji spoluobčania, prosím, príďte k Národnému zhromaždeniu," dodal.Prekvapivé oznámenie prezidenta prišlo v čase, keď sa jeho strana a hlavná opozičná Demokratická strana (DPK), ktorá má väčšinu v parlamente, nevedia dohodnúť na budúcoročnom rozpočte. Opoziční poslanci žiadajú výrazné zníženie výdavkov, ktoré prezident označil za ohrozenie základného fungovania štátnej správy.Južná Kórea mala po svojom vzniku po druhej svetovej vojne viacero autoritárskych lídrov, od 80. rokov minulého storočia je však považovaná za demokraciu, uviedol Reuters.