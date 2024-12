V procese s Kažimírom bude možno rozhodovať Súdny dvor EÚ, jeho obhajca v tom však vidí naťahovanie

Umelé predlžovanie prípadu

Opätovná námietka zaujatosti

Prokurátor žiadal nepodmienečný trest

3.12.2024 (SITA.sk) - Sudca Špecializovaného trestného súdu Milan Cisárik, ktorý prejednáva prípad guvernéra Národnej banky Slovenska Petra Kažimíra , obžalovaného z podplácania, sa môže obrátiť na Súdny dvor Európskej únie s prejudiciálnymi otázkami ohľadom aplikácie premlčania.Na utorkovej tlačovej besede to povedal Kažimírov obhajca Ondrej Mularčík s tým, že vychádza z medializovaných informácií, ako aj z informácií z právnických kruhov. Podľa vlastných slov však Mularčík považuje takúto možnosť za zvrátenú, pretože by proces s Kažimírom predĺžila o mesiace, prípadne aj roky. Advokát v tom preto vidí umelé predlžovanie prípadu, ktorý už mal byť zastavený pre premlčanie.„Ja ani nevidím dôvod, prečo by nejaká prejudiciálna otázka mala byť riešená,“ skonštatoval Mularčík. Zopakoval pritom, že sudca mal už na poslednom pojednávaní 29. novembra vzhľadom na rozhodnutie Najvyššieho súdu SR ohľadom aplikácie premlčania konanie voči Kažimíriovi zastaviť.„Je neakceptovateľné, aby sudca pokračoval v konaní, ktorá má byť zastavené,“ vyhlásil Mularčík.Advokát zároveň oznámil, že voči sudcovi Cisárikovi podal opätovne námietku zaujatosti.„V minulosti už sme podali námietku zaujatosti z iných dôvodov. Podali sme ju na začiatku toho procesu a sudca Cisárik sa touto námietkou vôbec nezaoberal,“ povedal Mularčík. Aktuálnu námietku podľa vlastných slov podal z úplne iných dôvodov. „A treba povedať, že obhajoba je presvedčené, že sa ňou bude musieť zaoberať,“ skonštatoval advokát. Námietka sa totiž podľa obhajoby týka aj práv tretích osôb, vrátane maloletých detí.Okrem sudcu kritizoval Kažimírov obhajca aj prokurátora Petra Mikuláša. Ten totiž vo svojej záverečnej reči žiadal pre Kažimíra v prípade uznania viny nepodmienečný trest, teda väzenie.„Tento istý prokurátor ponúkal klientovi ukončenie prípadu s tým, že ak sa prizná, zaplatí pokutu 20-tisíc eur a odstúpi z funkcie guvernéra NBS,“ uviedol Mularčík s tým, že sa tak stalo ešte v prípravnom konaní na výsluchu. Jeho klient to však podľa Mularčíka rezolútne odmietol.Proces s Kažimírom má na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovať v pondelok 9. decembra. Sudca by mal na pojednávaní oznámiť, či vec zastaví pre premlčanie, alebo bude postupovať inak.