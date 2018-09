Juhokórejský prezident pocestuje na summit do Pchjongjangu lietadlom

Severokórejský vodca Kim Čong-un. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 14. septembra (TASR) - Juhokórejský prezident Mun Če-in poletí budúci týždeň priamo do severokórejského Pchjongjangu na svoj tretí bilaterálny summit so severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Informovala o tom agentúra Jonhap s odvolaním sa na hovorcu juhokórejského prezidentského úradu.Spôsob cesty Mun Če-ina dohodli v piatok na pracovných rokovaniach v pohraničnej dedine Pchanmundžom za účasti zástupcov z oboch Kóreí.Časť z juhokórejskej delegácie sa vydá do Pchjongjangu už v nedeľu pozemnou trasou. Podľa Soulu sa obe strany dohodli, že juhokórejských návštevníkov nebude viac ako 200.Termín tretej tohtoročnej schôdzky Kim Čong-una s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom bol dohodnutý začiatkom septembra počas návštevy delegácie zo Soulu v Pchjongjangu. Rozhovory oboch lídrov sa začnú v utorok 18. septembra v Pchjongjangu a plánované sú na tri dni.Prvé dve schôdzky oboch lídrov sa uskutočnili v apríli a v máji v demilitarizovanej zóne medzi obom časťami Kórejského polostrova. Potom nasledoval júnový summit Kim Čong-una s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Singapure.Kim na týchto stretnutiach vyjadril želanie dosiahnuť úplnú denuklearizáciu Kórejského polostrova, definitívne kroky však v tomto smere podľa agentúry DPA zatiaľ nepodnikol.Južná a Severná Kórea otvorili v piatok v severokórejskom pohraničnom meste Kesong spoločnú styčnú kanceláriu. Tento úrad bude stálym komunikačným kanálom, ktorý by mal podľa očakávania pomôcť pri podpore cezhraničnej výmeny a zmierňovaní napätia.