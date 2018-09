Rakúsky minister Kickl: EÚ priskoro hádže uterák na migračné centrá

Herbert Kickl (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 14. septembra (TASR) - Rakúsky minister vnútra Herbert Kickl v piatok vyhlásil, že komisár Európskej únie pre migráciu Dimitris Avramopulos predčasne "hádže uterák" do ringu pri myšlienke zriadenia záchytných centier pre migrantov v severnej Afrike.Rakúske noviny Die Presse priniesli vo štvrtok výrok eurokomisára Avramopulosa, že návrh na spomalenie prúdu migrantov do Európy zriadením záchytných centier je "prakticky beznádejný".Avramopulos povedal, že "žiadna krajina v tejto časti Stredozemia zatiaľ nesúhlasila so spustením takéhoto projektu".Rakúsky minister vnútra Kickl v piatok pred stretnutím so svojimi rezortnými kolegami z EÚ a s Avramopulosom označil tieto vyjadrenia za "zlý signál". Kickl dodal, že posolstvo by malo znieť inak: "Skúsme sa chopiť tejto ťažkej úlohy".Kickl podľa tlačovej agentúry AP ešte vyhlásil: