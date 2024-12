Juhokórejský prezident sa ospravedlnil za vyhlásenie stanného práva, chce zaň prevziať zodpovednosť – FOTO

Politická situácia

7.12.2024 (SITA.sk) - Ostro kritizovaný juhokórejský prezident Jun Sok-jol sa v sobotu ospravedlnil verejnosti za vyhlásenie stanného práva, ktoré v utorok na niekoľko hodín vyvolalo v krajine obavy a vlnu nespokojnosti.Niekoľko hodín pred parlamentným hlasovaním o jeho impeachmente Jun vyhlásil, že sa nezbaví právnej ani politickej zodpovednosti za vyhlásenie stanného práva a sľúbil, že sa ho nepokúsi vyhlásiť znova.Ako povedal, nechá na svojej Strane ľudovej moci, aby vytýčila smer, ktorým sa bude uberať politická situácia v krajine, a to vrátane záležitostí súvisiacich s jeho funkčným obdobím.„Vyhlásenie tohto stanného práva bolo výsledkom môjho zúfalstva. Ale v priebehu jeho vykonávania spôsobilo verejnosti znepokojenie a nepríjemnosti. Je mi to veľmi ľúto a úprimne sa ospravedlňujem ľuďom, ktorí museli byť veľmi šokovaní,“ povedal juhokórejský prezident.Konzervatívec Jun Sok-jol sa od nástupu do úradu v roku 2022 snaží presadiť svoju agendu, ale parlament ovláda opozícia. V ostatnom období stratil na popularite, keďže jeho vládu sprevádzajú škandály vrátane jedného týkajúceho sa jeho manželky.Aj o nej v sobotu hlasuje parlament, a to konkrétne o menovaní špeciálneho prokurátora pre vyšetrovanie obvinení z ovplyvňovania.Utorkové vyhlásenie stanného práva prezident odôvodnil tým, že opozícia krajiny sympatizuje so Severnou Kóreou a paralyzuje vládu protištátnymi aktivitami a v televíznom prejave sa zaviazal „vykoreniť proseverokórejské sily a chrániť ústavný demokratický poriadok“.O niekoľko hodín neskôr parlament stanné právo zrušil. Utorkové dianie viedlo k sérii rezignácií a odvolaní vládnych predstaviteľov, medzi nimi aj ministra obrany Kim Jong-hjuna.Opozícia zároveň iniciovala hlasovanie o impeachmente Juna, ale nie je jasné, či sa jej to podarí presadiť. Na to potrebuje dvojtretinovú podporu parlamentu. Opozičné strany však majú v 300-člennom parlamente 192 kresiel, čo znamená, že potrebujú najmenej osem ďalších hlasov zo Strany ľudovej moci. Hoci sa v Junovej strane ozvali hlasy za jeho zosadenie, formálne je strana proti impeachmentu.Ak by bolo hlasovanie o impeachmente úspešné, Junove právomoci by boli suspendované, až kým by juhokórejský ústavný súd rozhodol o tom, či ho ponechať v úrade. Ak by rozhodol proti Junovi, do 60 dní by sa museli uskutočniť voľby.V sobotu sa v uliciach Soulu neďaleko parlamentu zišli desiatky tisíc ľudí vyzývajúcich na zosadenie Juna. V zdanlivo menšom počte vyšli demonštrovať aj jeho podporovatelia kritizujúc impeachment ako protiústavný krok.