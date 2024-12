Policajtku v Nitre pri riadení cestnej premávky zrazilo zrazilo na Zlatomoraveckej ceste auto – FOTO

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

7.12.2024 (SITA.sk) - Policajtku pri riadení cestnej premávky zrazilo auto, ktoré viedol 77-ročný vodič. K nehode prišlo v piatok v popoludňajších hodinách na Zlatomoraveckej ceste. Na miesto bola privolaná hliadka polície, aby v danom úseku riadila dopravu a netvorili sa kolóny.„Policajtka dávala znamenie na zastavenie vozidla Suzuki Ignis, pričom v tom čase dostal vodič pravdepodobne šmyk a s vozidlom narazil do príslušníčky policajného zboru. Tá utrpela zranenia, s ktorými bola prevezená do nemocnice. Vodič bol podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom,“ informuje nitrianska krajská polícia na Facebooku.Polícia vodičom pripomína, že zimné podmienky si vyžadujú zvýšenú pozornosť, zníženie rýchlosti a prispôsobenie jazdy stavu a povahe vozovky. Tieto pravidlá sú o to podstatnejšie pri dopravnej nehode či riadení premávky policajtom.