Juhokórejský prezident sa vrátil z trojdňového summitu s Kim Čong-unom

Na snímke juhokórejský prezident Mun Če-in (v strede vpravo) s manželkou Kim Čung-suk (prvá sprava) a severokórejský líder Kim Čong-un (v strede zľava) s manželkou Ri Sol-ču (prvá zľava) po príchode na vrchol posvätnej hory Pektu 20. septembra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pchjongjang 20. septembra (TASR) - Juhokórejský prezident Mun Če-in sa vo štvrtok vrátil do vlasti po skončení trojdňového summitu so vodcom KĽDR Kim Čong-unom, ktorý sa konal v severokórejskej metropole Pchjongjang.Podľa juhokórejskej tlačovej agentúry Jonhap Mun Če-in odletel z KĽDR krátko po tom, ako obaja lídri spoločne vystúpili na posvätnú horu Pektu, kam sa vyviezli lanovkou. Spoločný výstup mal podľa Jonhapu symbolicky podčiarknuť úspech pchjongjangského summitu.Lietadlo s juhokórejskou delegáciou vzlietlo z vojenského letiska nachádzajúceho sa neďaleko hory Pektu. Po zhruba dvojhodinovom lete pristálo v podvečerných hodinách miestneho času na leteckej základni pri Soule.Kim ešte venoval Munovi dve tony vzácnych húb rastúcich v KĽDR, ktoré dal letecky priviezť do Južnej Kórey ešte pred štvrtkovým ukončením summitu. Zásielka má byť distribuovaná členom rodín, ktoré rozdelila hranica medzi oboma Kóreami.Mun Če-in by sa mal na budúci týždeň stretnúť v New Yorku s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Očakáva sa, že sa bude snažiť presvedčiť šéfa Bieleho domu, aby urobil určité ústupky voči KĽDR.Severná a Južná Kórea sa v rámci tohtotýždňového summitu lídrov, v poradí už tretieho v tomto roku, dohodli na vytvorení námornej, vzdušnej a pozemnej nárazníkovej zóny v pohraničnej oblasti v záujme zredukovania vojenského napätia, zabránenia náhodným potýčkam a budovania dôvery. Severokórejský vodca taktiež ubezpečil, že bude pokračovať v denuklearizácii Kórejského polostrova.Mun Če-in a Kim Čong-un sa dohodli na tom, že sa ešte tento rok stretnú na ďalšom bilaterálnom summite, ktorý by sa mal uskutočniť v Soule.