Šiiti na Blízkom východe si pripomínajú sviatok ašúra

Sviatok ašúra slávia všetci moslimovia, ale pre šiitov má osobitný význam. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Teherán 20. septembra (TASR) - Moslimovia na Blízkom východe si vo štvrtok pripomínajú sviatok ašúra, ktorý je spomienkou na mučenícku smrť imáma Alího Husajna, vnuka proroka Mohameda, a jeho ďalších 72 stúpencov v roku 680.Agentúra AP uviedla, že sviatok ašúra slávia všetci moslimovia, ale pre šiitov má osobitný význam. Vzťahuje sa k bitke z roku 680 pri meste Karbalá (ležiacom na území dnešného Iraku), ktorá dala základ schizme medzi vyznávačmi islamu a nepriateľstvu medzi nimi.Ultrakonzervatívne sunnitské skupiny tvrdia, že šiiti sú neveriaci, ktorí si zaslúžia smrť. Vždy preto panujú obavy, že sunnitskí extrémisti zneužijú masové zhromaždenia pri príležitosti sviatku ašúra na útoky proti šiitom.Agentúra AP vo štvrtok uviedla, že napríklad v Pakistane povolali na ochranu procesií šiitských veriacich polovojenské jednotky, políciu i agentov tajnej služby.Vo veľkých mestách Pakistanu, kde sa konajú masové zhromaždenia, vypli mobilnú sieť z obavy pred jej možným zneužitím pri prípadnom teroristickom útoku. Zakázaný je aj prevoz viacerých ľudí na motocykloch, a to v snahe predísť streľbe do davu, ktorú by mohol spustiť ozbrojený spolujazdec z idúcej motorky.Sviatok ašúra si pripomínajú aj veriaci v prevažne šiitskom Iráne, Iraku, Libanone, Afganistane a ďalších krajinách sveta.Ašúra tradične vrcholí v irackom pútnickom meste Karbalá masovým sebabičovaním či rituálmi, keď si pútnici oblečení v čiernom na znamenie smútku spôsobujú mečmi krvavé rany na hlave.