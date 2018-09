Juhokórejský vyslanec odovzdal Kim Čong-unovi list od Mun Če-ina

Kim Čong-un, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Pchjongjang 5. septembra (TASR) - Osobitný vyslanec juhokórejského prezidenta Mun Če-ina sa v stredu stretol so severokórejským vodcom Kim Čong-unom a odovzdal mu osobný list od juhokórejského prezidenta Mun Če-ina. Informovala o tom agentúra Reuters.Kancelária juhokórejského prezidenta oznámila, že stretnutie sa konalo počas jednodňovej návštevy vyslanca Čong Ui-jonga v Pchjongjangu, ktorá mala za cieľ prediskutovať prípravu tretieho summitu Mun Če-ina a Kim Čong-una. Ten by sa mal uskutočniť v priebehu septembra.Podľa kancelárie juhokórejského prezidenta by sa mal vyslanec vrátiť do vlasti ešte v stredu po slávnostnom obede. Viac informácií nechcela kancelária poskytnúť s tým, že brífing na tému vyslancovej cesty do Pchjongjangu bude vo štvrtok.Vyslanec Čong Ui-jong uviedol ešte v utorok, že päťčlenná delegácia mala v Severnej Kórei na pláne prediskutovať spôsoby úplnej denuklearizácie Kórejského polostrova a dosiahnutia trvalého mieru. Čong taktiež zdôraznil potrebu obnovenia americko-severokórejského dialógu.Prezident USA Donald Trump nariadil 24. augusta ministrovi zahraničných vecí Mikeovi Pompeovi, aby odložil ohlásenú cestu do Severnej Kórey. Odvolal ju z dôvodu, že nenastal pokrok v procese denuklearizácie.